의왕 아파트 화재 사망 2명으로 늘어…5명 부상

30일 오전 경기 의왕시의 20층짜리 아파트에서 불이 났다. 현재까지 2명의 사망자가 파악됐다고 소방당국이 밝혔다.
경기소방재난본부에 따르면 이날 오전 10시 30분경 의왕시 내손동의 한 아파트에서 화재가 발생했다는 목격자의 신고가 다수 접수됐다. ‘아파트 상층부에서 불이 나 사람이 추락했다’는 내용의 신고도 있었다.
소방 당국은 현재까지 이 화재로 2명이 사망하고 5명이 경상을 입은 것으로 파악됐다고 밝혔다. 부상자 가운데 2명은 병원으로 이송된 것으로 파악됐다.
당국은 신고 접수 15분 만인 오전 10시 45분경 관할 소방서 인력 전체가 출동하는 ‘대응 1단계’를 발령해 불을 껐다. 당국은 장비 37대와 인력 110명을 투입해 신고 접수 51분 만인 오전 11시 21분경 큰 불을 잡았다. 이어 낮 12시 35분경 불을 완전히 껐다.
의왕시는 화재 신고 접수 즉시 재난 문자를 보냈다. 시는 시민에게 “이날 오전 10시 30분 내손동 반도보라아파트에서 화재가 발생했다”며 “인근 주민은 안전에 유의하시기 바란다”고 안내했다.
관계 당국은 구체적인 피해 규모와 화재 원인을 파악할 방침이다.
정봉오 기자 bong087@donga.com
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