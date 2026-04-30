송언석 “정동영, ‘북한 장관’처럼 행동…즉각 경질해야”

국민의힘 송언석 원내대표는 30일 북한을 ‘조선민주주의인민공화국’이라는 국호로 표현한 정동영 통일부 장관을 두고 “스스로 북한의 장관처럼 행동한다”고 비판하며 이재명 대통령을 향해 “정 장관에 대한 즉각적인 경질을 다시 한번 강력히 촉구한다”고 말했다.
송 원내대표는 이날 국회에서 열린 최고위원회의에서 “정 장관이 ‘조선민주주의공화국’ ‘한조 관계’ 등의 발언을 한 이후 통일부가 북한을 조선으로 지칭하기 위한 여론 조성 밑작업에 착수했다”며 “북한식 두 국가론에 동조하기 위한 빌드업으로 보인다”고 밝혔다.
이어 “대한민국 헌법질서를 정면으로 부정하는 행위”라며 “국가 정체성과 안보의식의 근본적인 붕괴를 가져올 중대한 사안”이라고 지적했다.
그는 정 장관이 야당을 향해 ‘미국 국회의원이냐’ ‘숭미주의가 지나치다’며 비판한 데 대해 “낙인찍기”라고 반발하며 “동맹의 신뢰를 훼손한 국무위원으로서 반성과 자숙은커녕 입법부 국회의원들을 감정적으로 비난하는 건 매우 부적절한 태도”라고 했다.
아울러 송 원내대표는 이재명 대통령이 전날 국무회의에서 ‘왜 자꾸 우리가 외국 군대가 없으면 마치 자체 방위가 어려울 것 같은 불안감을 갖느냐’고 발언한 것을 두곤 “대통령의 발언이라고는 듣고도 믿기 어려운 위험하고 편협한 인식”이라고 비판했다.
이어 “주한미군과 한미동맹의 의미를 깃털보다 가볍게 여기는 이 대통령의 왜곡된 안보관이 아닐 수 없다”며 “엄중한 안보 현실마저 선동의 수단으로 전락시키는 데 대해 깊은 우려를 표한다”고 했다.
이 대통령의 해당 발언은 최근 정 장관의 북한 ‘구성 우라늄 핵시설’ 발언 이후 미국의 정보 공유 제한 등으로 한미 불협화음이 불거진 가운데, ‘자주 국방’의 당위성을 재차 강조한 것으로 풀이된다.
송 원내대표는 “이재명 정부는 잘못된 안보 인식에서 즉각 벗어나야 한다”고 강조했다.
한편 송 원내대표는 이날 ‘윤석열 정권 정치검찰 조작기소 의혹 사건 진상규명 국정조사 특별위원회’(국조특위) 활동이 종료되는 것과 관련해선 “이번 국정조사는 한마디로 이재명 유죄 입증 자폭 청문회였다”고 지적했다.
그는 “(국정조사의) 시작은 위헌과 위법이었고 과정은 야만과 폭력이었지만, 결과는 이재명은 유죄라는 것을 만천하에 증명한 진실 규명이었다”고 주장했다.
그러면서 “더불어민주당은 계속 생떼 쓰면서 공소취소 특검이라는 다음 스텝으로 넘어가고 있다. 이 대통령이 임명하는 특검에게 이재명 관련 사건의 공소취소권이라고 하는 ‘셀프 사면’의 칼을 쥐여주겠다는 것”이라며 “공소취소 특검 도입은 명백한 법치유린이자 사법파괴 행위다. 하늘이 두 쪽이 나도 이재명은 유죄”라고 덧붙였다.
이혜원 기자 hyewon@donga.com
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