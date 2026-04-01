인도 성장력 상징 ‘초록’ 넥타이 맨 李 “韓-인도 완전히 다른 차원으로 발전”

인도를 국빈 방문한 이재명 대통령은 19일(현지시간) “중동전쟁 여파로 글로벌 불안정과 글로벌 경제 위기가 상시화되는 만큼 한국과 인도는 서로에게 가장 중요한 전략적 파트너가 될 것”이라고 밝혔다.
이 대통령은 이날 뉴델리 시내 한 호텔에서 동포 만찬 간담회를 갖고 “나렌드라 모디 인도 총리와의 정상회담을 계기로 한국과 인도의 관계는 지금까지와 완전히 다른 차원으로 발전할 가능성이 매우 높다”며 이같이 말했다. 이 대통령은 “인도는 단순한 소비시장이 아닌 글로벌 생산과 공급망을 이끄는 핵심 국가가 됐다”며 “한국과 비슷하게 원자재와 에너지를 상당 부분 해외에 의존하고 있다는 점에서 한국과 협력할 여지가 상당히 많을 것”이라고 말했다.
이 대통령은 “인도 외교부 장관을 잠깐 만났는데 양국 협력 관계가 상당히 오랫동안 정체돼 충분히 만족스럽지 못하다는 데 공감했다”며 “베트남에 진출한 한국 기업은 1만 개쯤 되는데 여기는 760개 정도라고 한다. 교민 숫자도 1만2000여 명에 불과하다”고 했다. 이어 “1973년 수교를 맺고 다양한 분야에서 협력을 확대해왔다”며 “2015년 특별 전략적 동반자 관계를 수립한 이후 양국 관계는 상당 정도 발전해오고 있지만 크게 확장되지는 못했다”고 말했다.
이 대통령은 최인훈 작가가 발표한 장편소설 ‘광장’을 언급하며 “한반도에서 살아가다가 남북 분단의 비극 속에 제3국을 통한 사람들의 얘기가 나온다”며 “남북 동포가 함께 살아가는 인도의 교민 사회는 우리 한반도가 만들어 가야 할 평화와 번영의 미래를 잘 보여준다”고 말했다.
이 대통령은 이날 인도의 성장력과 땅의 비옥함을 나타내는 초록색 넥타이 착용했다. 또 김혜경 여사는 흰색 저고리, 초록색 치마에 동포들을 만난 기쁨을 뜻하는 나비 문양을 연출했다. 청와대는 “대통령과 여사 모두 인도 국기 색상을 활용하여 인도에 대한 존중, 한국 전통의 미로 동포들에 대한 반가움을 나타냈다”고 말했다.
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