조국, 평택시를 평택군으로 표기…野 “시군도 모르고 출마하나”

조국혁신당 조국 대표가 15일 경기 평택시를 ‘평택군’이라고 표기했다가 수정했다. 6·3 지방선거와 함께 치러지는 국회의원 재보궐선거에서 경기 평택을 출마를 공식 선언한지 하루 만에 나온 실수다.
조 대표는 이날 자신의 페이스북에 “평택군 포승읍에서 닭칼국수를 먹고 안중읍 카페에서 말차 라테 한 잔”이라며 “식당 주인께서 따뜻하게 환영해주시면서 덕담을 해주셨고, 카페 직원분들은 행운을 빈다며 네잎클로버를 만들어주셨다”고 올렸다. 하지만 조 대표가 올린 글에서 ‘평택군’이라는 표기가 문제가 됐다. 경기 평택군은 송탄시·평택시 등과 1995년 평택시로 행정통합됐다.
이에 평택을 출마 의사를 밝힌 국민의힘 유의동 전 의원은 페이스북에 조 대표의 게시물을 공유한 뒤 “평택시 된 지가 언제인데 이런 황당한 말씀을? 시군도 제대로 구분 못하면서 평택의 대도약을 책임지겠다고요?”라고 지적했다. 이어 “조 대표님, 공부가 아직 한참 부족하신 것 같다”며 “아무리 낙하산 메고 뛰어내리시더라도 기초 공부는 좀 하시고 뛰어내려야 한다”고 비판했다.
조 대표는 실수를 인지하고 게시물을 올린 지 24분 만에 평택군을 평택시로 수정했다. 그로부터 19분 뒤에는 “집과 사무실 구하기 위해 평택시를 둘러보았다”라는 내용을 추가하기도 했다.
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