조국, 평택시를 평택군으로 표기…野 “시군도 모르고 출마하나”

  • 동아일보

  • 입력 2026년 4월 15일 19시 54분

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조국혁신당 조국 대표가 평택시를 평택군으로 잘못 쓴 게시글. 페이스북
조국혁신당 조국 대표가 평택시를 평택군으로 잘못 쓴 게시글. 페이스북
조국혁신당 조국 대표가 15일 경기 평택시를 ‘평택군’이라고 표기했다가 수정했다. 6·3 지방선거와 함께 치러지는 국회의원 재보궐선거에서 경기 평택을 출마를 공식 선언한지 하루 만에 나온 실수다.

조 대표는 이날 자신의 페이스북에 “평택군 포승읍에서 닭칼국수를 먹고 안중읍 카페에서 말차 라테 한 잔”이라며 “식당 주인께서 따뜻하게 환영해주시면서 덕담을 해주셨고, 카페 직원분들은 행운을 빈다며 네잎클로버를 만들어주셨다”고 올렸다. 하지만 조 대표가 올린 글에서 ‘평택군’이라는 표기가 문제가 됐다. 경기 평택군은 송탄시·평택시 등과 1995년 평택시로 행정통합됐다.

조국 조국혁신당 대표가 14일 서울 여의도 국회에서 6.3 국회의원 재보궐선거 평택을 출마 기자회견을 하고 있다. 2026.4.14. 뉴스1
조국 조국혁신당 대표가 14일 서울 여의도 국회에서 6.3 국회의원 재보궐선거 평택을 출마 기자회견을 하고 있다. 2026.4.14. 뉴스1
이에 평택을 출마 의사를 밝힌 국민의힘 유의동 전 의원은 페이스북에 조 대표의 게시물을 공유한 뒤 “평택시 된 지가 언제인데 이런 황당한 말씀을? 시군도 제대로 구분 못하면서 평택의 대도약을 책임지겠다고요?”라고 지적했다. 이어 “조 대표님, 공부가 아직 한참 부족하신 것 같다”며 “아무리 낙하산 메고 뛰어내리시더라도 기초 공부는 좀 하시고 뛰어내려야 한다”고 비판했다.

조국혁신당 조국 대표의 게시글 수정 내역. 페이스북
조국혁신당 조국 대표의 게시글 수정 내역. 페이스북
조 대표는 실수를 인지하고 게시물을 올린 지 24분 만에 평택군을 평택시로 수정했다. 그로부터 19분 뒤에는 “집과 사무실 구하기 위해 평택시를 둘러보았다”라는 내용을 추가하기도 했다.

#조국혁신당#조국 대표#평택시#평택군#지방선거#국회의원 재보궐선거
조혜선 기자 hs87cho@donga.com
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