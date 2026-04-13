무안공항 참사 현장… 두달간 전면 재수색

정부가 전남 무안공항에서 발생한 ‘12·29 제주항공 여객기 참사’ 현장에 대한 전면 재수색을 하기로 했다.
국무조정실은 12일 “정부가 참사 현장에서 희생자 부분 유골 및 유류품이 추가로 발견됨에 따라 유가족들과의 협의를 거쳐 사고 현장 및 주변 지역에 대한 대대적인 정밀 재수색을 추진하기로 했다”고 발표했다. 앞서 사고 발생 1년 2개월이 지난 뒤인 올해 2월 기체 잔해 재조사 과정에서 희생자 유해가 추가 발견되면서 초기 유해 수습이 부실했다는 지적이 잇따랐다. 이재명 대통령도 지난달 12일 관련 보고를 받은 뒤 책임자를 엄중히 문책하고, 사고 초기에 유해가 수습되지 않은 경위 등을 철저히 조사하라고 지시한 바 있다.
재수색 기간은 13일부터 약 두 달간 이뤄지며 사고가 난 둔덕을 중심으로 무안공항 내부뿐만 아니라 외곽 담장 주변, 활주로 진입로 등 공항 주변 지역이 수색 대상에 포함됐다. 경찰과 군 각각 100명, 소방 20명 및 항공철도사고조사위원회(항철위)와 전남도·무안군·유가족 등 30여 명을 비롯해 민·관·군·경에서 모두 250여 명이 재수색에 참여한다. 정부는 “국방부 유해발굴감식단과 민간 발굴 전문가 등의 도움을 받아 발굴·감식 교육을 시행하는 등 유해와 유류품을 빠짐없이 수습하는 데 만전을 기할 것”이라고 밝혔다.
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