인당 최대 60만원 ‘고유가 지원금’ 27일부터 지급…8월까지 써야

정부가 미국·이란 전쟁 장기화로 인한 고유가, 고물가 부담을 줄이기 위해 국민 70%에게 인당 최대 60만 원 씩의 ‘고유가 피해 지원금’을 지급한다. 취약계층의 경우 이달 27일부터, 그 외에는 다음 달 18일부터 지원을 받을 수 있다.
정부는 지원금과 관련한 스미싱(문자메시지를 이용한 피싱 사기)에 주의를 당부했다.
행정안전부 등 관계부처는 11일 정부서울청사에서 관계부처 합동 브리핑을 열고 ‘고유가 피해지원금’ 지급 계획을 발표했다.
이번 사업은 전날 국회를 통과한 추가경정예산을 바탕으로 마련됐고 소득과 지역에 따라 1인당 10만~60만 원을 차등 지원할 예정이다.
기초생활수급자는 55만 원, 차상위계층·한부모가족은 45만 원을 받고, 이들이 비수도권이나 인구감소지역에 살면 1인당 5만 원을 추가로 받는다. 그 외에 국민은 거주지에 따라 급여 내역이 달라진다. 수도권 10만 원, 비수도권 15만 원, 인구감소 우대지역 20만 원, 인구감소 특별지역 25만 원이 지급될 예정이다.
지원금 신청·지급은 두 차례에 나눠 진행된다. 1차(4월 27일~5월 8일)는 기초생활수급자·차상위계층·한부모가족을 대상으로 진행되고 2차(5월 18일~7월 3일)는 이들을 포함한 국민 70%로 확대된다.
신청은 온라인으로는 24시간 가능하다. 카드사 홈페이지·앱, 지역사랑상품권 앱 등으로 신청하면 된다. 오프라인은 주소지 읍면동 행정복지센터와 카드 연계 은행 창구에서 평일에 신청 가능하다.
피해지원금은 신용·체크카드, 선불카드, 지역사랑상품권(지류·모바일·카드형) 가운데에서 선택해 받을 수 있으며, 사용기한은 ‘8월 31일 자정’까지다. 사용 지역은 주소지 지방자치단체 안으로 한정되고, 연 매출 30억 원 이하 소상공인 매장 등에서 쓸 수 있다. 다만 온라인 쇼핑몰·배달앱, 유흥·사행업종, 환금성 업종 등에서는 사용할 수 없다.
정부는 건강보험료 등을 기준으로 소득 하위 70% 대상자를 선별해 5월 중 구체적인 기준을 공개할 예정이다.
한편 정부는 고유가 피해지원금과 관련해 스미싱 피해를 주의해달라고 강조했다. 이날 정부는 “고유가 피해지원금 안내를 빙자해 인터넷 주소(URL) 클릭이나 악성 앱 설치를 유도하는 스미싱 시도가 빈번해질 것으로 보인다”고 밝혔다.
정부와 카드사, 지역화폐 운영사 등은 원칙적으로 온라인 신청과 관련해 인터넷 주소(URL)나 링크가 포함된 문자메시지를 국민에게 발송하지 않는다. 이에 따라 문자에 포함된 URL을 클릭하거나 전화를 걸지 말아달라고 강조했다. URL 클릭을 유도하는 문자를 받았다면 해당 사이트에 접속하지 말고 즉시 삭제해야 한다고 강조했다.
최재호 기자 cjh1225@donga.com
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