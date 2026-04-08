北 “개꿈 같은 소리” 담화에…靑 “모욕적 언사, 평화에 도움 안돼”

청와대는 8일 북한이 한국을 향해 “개꿈 같은 소리를 한다”는 담화를 내놓은 데 대해 “비난과 모욕적 언사는 한반도 평화와 안정에 도움이 되지 않는다”고 밝혔다.
청와대는 이날 “정부는 상호 존중의 바탕 위에서 한반도 평화 공존을 향한 노력을 이어갈 것”이라고 밝혔다. 이어 “북측도 호응해 나오길 바란다”고 덧붙였다.
전날 장금철 북한 외무성 1부상 겸 10국장은 담화를 통해 “한국 측이 우리 정부의 신속한 반응을 놓고 ‘이례적인 우호적인 반응’ ‘정상들 사이의 신속한 호상(상호)의사 확인’으로 받아들이며 개꿈 같은 소리를 한다면 멍청한 바보들의 희망 섞인 해몽으로 기록될 것”이라고 주장했다.
이는 정부가 김여정 북한 노동당 총무부장의 지난 6일 담화를 두고 “의미 있는 진전”이라고 평가한 데 따른 발언이다.
앞서 김여정은 이재명 대통령이 북한 무인기 침투에 유감을 표명한 것을 두고 “대통령이 직접 유감의 뜻을 표하고 재발 방지 조치를 언급한 건 대단히 다행스럽고 스스로를 위한 현명한 처사라고 우리 정부는 평가한다”면서 “우리 국가수반은 이를 솔직하고 대범한 사람의 자세를 보여준 것이라고 평했다”고 전했다.
하지만 장금철은 김정은 북한 국무위원장이 김여정을 통해 긍정적인 평가를 내놓은 지 하루 만에 남북 관계 개선 기대에 찬물을 끼얹는 담화를 내놓았다. 일각에서는 북한이 ‘적대적 두 국가’ 관계를 굳히면서 남북 관계 주도권을 잡으려는 의도라는 해석이 나온다.
이혜원 기자 hyewon@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0