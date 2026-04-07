김정은 “솔직하고 대범하다” 긍정 평가 하루 만에 장금철 “韓 분석 참으로 가관”

김정은 북한 국무위원장이 6일 이재명 대통령의 ‘무인기 유감’ 공식 표명에 ‘솔직하고 대범하다’고 긍정 평가한지 하루 만인 7일 북한이 “김여정 노동당 총무부장 담화는 분명한 경고로, 한국이 희망섞인 해몽을 내놓은 것”이라고 주장했다.
장금철 장금철 북한 외무성 1부상 겸 10국장은 이날 오후 11시 10분경 내놓은 담화에서 “청와대를 포함한 한국내 각계 분석은 참으로 가관”이라며 “정상들 사이 호상(상호)의사 확인‘으로 받아들이며 개꿈소리를 한다면 멍청한 바보들의 희망섞인 해몽”이라고 했다. 앞서 정부가 “이번 남북 간 신속한 상호 의사 확인이 한반도 평화 공존에 기여할 수 있기를 기대한다”고 밝히자 남북관계 개선 기대에 찬물을 끼얹는 담화를 내놓은 것.
전날 김여정에 이어 과거 대남 관계를 담당한 통일전선부장 출신 장 부상의 연쇄 담화를 두고 북한이 ‘적대적 두 국가’ 관계를 굳히면서 남북 관계 주도권을 잡으려는 의도라는 분석이 나온다. 미국과 이란 간 전쟁으로 국제 정세의 불확실성이 커진 가운데 도널드 트럼프 미국 대통령의 5월 방중을 앞두고 상황 관리에 집중하되, 한국과의 대화는 계속 거리를 두겠다는 의중을 드러냈다는 해석도 나온다.
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