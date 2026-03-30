신군부에 맞선 故김오랑 중령 ‘전사자’ 예우…무공훈장 추서 추진

  • 동아일보

  • 입력 2026년 3월 30일 23시 56분

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김해 삼성초 김오랑 중령 흉상. 뉴시스
김해 삼성초 김오랑 중령 흉상. 뉴시스
1979년 12·12 군사 쿠데타 당시 전두환 신군부에 맞서 싸우다 총에 맞아 사망한 고 김오랑 중령에게 무공훈장 추서가 추진된다.

30일 정부 관계자에 따르면 김 중령에게 이미 수여된 보국훈장을 취소하는 안건이 31일 국무회의에서 의결될 예정이다. 정부는 동일한 공적에 대해 훈장을 중복 수여하는 것을 금지한 상훈법에 따라 우선 보국훈장을 취소한 뒤 추후 열릴 국무회의에서 무공훈장 추서 안건을 의결하는 방안을 추진 중인 것으로 알려졌다.

김 중령은 2014년 국가 안전 보장에 뚜렷한 공을 세운 사람에게 수여되는 보국훈장을 받았다. 적과 교전하거나 무장 폭동 등을 막다가 사망한 전사자가 아니라 직무 수행 중 사망한 순직자로 분류된 것. 그러나 2022년 대통령 소속 군사망사고진상규명위원회는 김 중령의 사망을 전사로 재심사해달라고 요청했고, 국방부는 이를 수용해 전사로 수정했다.

육군사관학교 25기인 김 중령은 12·12 당시 정병주 특전사령관 비서실장으로 근무하다 신군부가 정 사령관을 체포하러 오자 이에 맞서 싸우다 35세의 나이로 숨졌다.
#12·12 군사 쿠데타#김오랑 중령#무공훈장
손효주 기자 hjson@donga.com
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