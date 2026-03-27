지선 두달앞 국힘 지지율, 장동혁 취임후 10%대 첫 추락

8개월만에 19%로 다시 주저앉아
오세훈 “당 안 변하면 분리선거”
與 부산 전재수-이재성 경선 확정
경북 오중기 등 영남 공천 속도전
국민의힘 지지율이 6·3 지방선거를 68일 앞두고 19%를 기록했다는 여론조사 결과가 27일 나왔다. 장동혁 대표 취임 이후 20%대를 유지하던 지지율이 최근 매주 최저치를 경신하더니 8개월 만에 다시 10%대로 주저앉은 것. 반면 더불어민주당은 영남권 공천과 경선 대상자도 속속 발표하는 등 전국 16개 광역단체장 공천을 마무리하는 수순에 접어들었다. 정청래 대표는 “다 이길 것처럼 언행 하면 엄중 조치하겠다”고 경고하며 내부 단속에 나섰다.
● 19%로 주저앉은 국민의힘 지지율
한국갤럽이 24∼26일 전국 만 18세 이상 1000명을 대상으로 실시해 발표한 여론조사(전화면접 방식·95% 신뢰수준에 표본오차 ±3.1%포인트·자세한 사항은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조)에서 국민의힘을 지지한다는 응답은 19%로 지난주보다 1%포인트 하락했다. 장 대표가 지난해 8월 26일 취임한 이후 유지됐던 20%대 지지율이 처음으로 깨진 것. 국민의힘 지지율이 10%대로 추락한 것은 지난해 7월 3주 차(19%) 이후 8개월 만이다. 역대 최저 지지율(2020년 10월 3주 차 17%)과는 2%포인트 차다.
지지율이 바닥을 치자 지방선거 후보들 사이에선 지도부의 노선 전환을 요구하는 목소리가 더 커지고 있다. 오세훈 서울시장은 이날 “(당색인) 빨간색 (점퍼를) 입고 싶다”며 “중앙당 선대위가 중도지향적으로 이끌어 줄 것을 포기하면 안 된다”고 촉구했다. 선거 막판까지 당의 변화가 없다면 장 대표와 분리해 ‘오세훈만의 선거’를 치르겠냐는 질문에는 “그렇게 되면 분리할 수밖에 (없다)”고 했다. 친한(친한동훈)계 정성국 의원도 “당 대표와 지도부는 이런 처참한 지지율을 보면서 무슨 생각을 하고 있나”라고 비판했다. 하지만 장 대표는 26일 비공개 회의에서 “민주당은 사법 리스크가 있는 이재명 대통령 중심으로 똘똘 뭉치는데 왜 우리 당은 나를 중심으로 그러지 못하느냐”며 격노했다고 한다.
경기도지사 출마 요구 목소리가 커지고 있는 유승민 전 의원은 여전히 불출마 입장에 변화가 없는 것으로 전해졌다. 장 대표는 27일 ‘서해 수호의 날’ 기념식에서 유 전 의원을 짧게 만나 “한 번 뵈면 좋겠다”고 했지만, 유 전 의원은 “(불출마) 생각에 변화가 없다”는 취지로 답했다고 한다.
공천 내홍도 계속됐다. 충북도지사 경선에선 조길형 전 충주시장에 이어 윤희근 전 경찰청장도 불출마를 선언했다. 반면 윤석열 전 대통령의 변호인인 윤갑근 전 대구고검장은 경선 완주를 선언했다. 이에 따라 충북지사 경선은 김 전 의원과 윤 전 고검장 2명이 맞붙게 됐다.
● 與, 부산 경선 확정-대구 추가 공모… 영남 속도전
민주당은 27일 부산시장 경선에 전재수 의원과 이재성 전 부산시당위원장을 확정하고, 경북도지사에 오중기 전 경북도당위원장을 단수공천하며 속도전을 이어갔다. 충북도지사는 다음 달 2~4일 노영민 전 의원과 신용한 지방시대위원회 부위원장의 결선 투표가 진행된다. 27~31일엔 김부겸 전 국무총리를 위해 대구시장 후보 추가 공모에 나선다. 김 전 총리의 출마가 유력한 만큼 전국 16개 광역단체장에 대한 공천 및 경선 구도 구축을 사실상 마친 형국이다.
정 대표는 27일 세종시당 현장 최고위원회의에서 “마치 선거가 쉬운 것처럼, 다 이길 것처럼 생각하는 경향이 없지 않다”며 “오버하는 말들에 대해서는 엄중하게 조치하겠다”고 했다. 이 대통령 지지율이 60%를 웃돌고 국민의힘이 지리멸렬하면서 “경북 빼고 다 이긴다”는 낙관론이 퍼지자, 군기 잡기에 나선 것. 정 대표는 서해 수호의 날을 맞아 국립대전현충원에서 연평해전과 천안함 용사 묘역을 참배하고 경북 의성과 영덕 등을 찾으며 보수층도 공략했다. 한편 한국갤럽 조사에서 이 대통령 직무 수행에 대한 긍정 평가는 65%로 6주 연속 60%대를 유지했다. 이 대통령의 취임 첫해 3분기 직무수행 긍정 평가는 62%로 김영삼 전 대통령(84%)과 문재인 전 대통령(73%)에 이어 역대 대통령 중 3위였다.
댓글 0