장동혁 “‘공소취소 국민은 몰라’ 박성준 발언…이재명·민주당 진심 드러나”

장동혁 국민의힘 대표는 7일 박성준 더불어민주당 의원이 ‘공소취소’의 개념에 대해 ‘시민들은 잘 모른다’는 취지로 발언한 데 대해 “이재명 (대통령)과 민주당의 진심이 듬뿍 담긴 발언”이라고 비판했다.
장 대표는 이날 자신의 페이스북에 “10명 중에 8명, 9명은 공소취소 뜻도 모른다”는 박 의원 발언을 다룬 기사를 공유하며 “그 진심은 두 가지”라며 “1. 공소취소가 나쁜 짓인 건 우리도 안다. 2. 그래도 국민은 바보니 해도 된다”라고 적었다.
앞서 박 의원은 전날 CBS 라디오에 출연해 “시민들에게 ‘공소취소가 뭐예요?’라고 물어보라. 10명 중 8~9명은 뜻을 잘 모른다”며 “공소 취소에 대해 정치 고관여층은 아는데 ‘이게 도대체 무슨 이야기야’라고 하는 부분이 있다”고 말했다.
이에 대해 장 대표는 민주당이 국민을 낮게 보고 있다며 공세를 이어갔다. 그는 전설적인 복서 마이크 타이슨의 발언을 인용해 “누구나 그럴싸한 계획은 있다. 얻어맞기 전까지는”이라며 “그렇게 자신 있으면 지방선거 전에 한번 해보시라”고 비꼬았다.(서울=뉴스1) 한상희 기자 = 장동혁 국민의힘 대표는 7일 박성준 더불어민주당 의원이 ‘공소취소’의 개념에 대해 ‘시민들은 잘 모른다’는 취지로 발언한 데 대해 “이재명 (대통령)과 민주당의 진심이 듬뿍 담긴 발언”이라고 비판했다.
장 대표는 이날 자신의 페이스북에 “10명 중에 8명, 9명은 공소취소 뜻도 모른다”는 박 의원 발언을 다룬 기사를 공유하며 “그 진심은 두 가지”라며 “1. 공소취소가 나쁜 짓인 건 우리도 안다. 2. 그래도 국민은 바보니 해도 된다”라고 적었다.
앞서 박 의원은 전날 CBS 라디오에 출연해 “시민들에게 ‘공소취소가 뭐예요?’라고 물어보라. 10명 중 8~9명은 뜻을 잘 모른다”며 “공소 취소에 대해 정치 고관여층은 아는데 ‘이게 도대체 무슨 이야기야’라고 하는 부분이 있다”고 말했다.
이에 대해 장 대표는 민주당이 국민을 낮게 보고 있다며 공세를 이어갔다. 그는 전설적인 복서 마이크 타이슨의 발언을 인용해 “누구나 그럴싸한 계획은 있다. 얻어맞기 전까지는”이라며 “그렇게 자신 있으면 지방선거 전에 한번 해보시라”고 비꼬았다.
댓글 0