정부 “카타르 LNG 물량 없어도 문제 없어…가격 상승은 우려”

“카타르 불가항력 선언, 수급에 영향 안줘
올해말까지 사용 가능한 물량 이미 확보
가격 불확실성 높아져 전력요금에 부담”
중동 사태로 카타르 국영 에너지기업인 카타르에너지가 한국을 포함한 주요국들과의 장기 액화천연가스(LNG) 공급 계약에 대해 ‘불가항력(force majeure)’을 선언했다는 보도가 나온 가운데 정부는 수급에 큰 문제가 없다고 밝혔다. 다만 가스값 상승 우려에 대비해 상황을 지속적으로 모니터링할 방침이다.
양기욱 산업통상부 산업자원안보실장은 25일 정부세종청사에서 열린 ‘중동상황 대응본부’ 일일브리핑에서 “카타르 에너지부의 공식 발표는 없었으나 공식화하면 주계약자 중 하나인 (한국)가스공사가 대응할 것”이라며 “이미 올해 물량 계산에 (카타르는) 넣고 있지 않아서 불가항력 자체가 우리 수급 상황에 추가적 영향을 주는 요인으로는 판단하지 않는다”고 했다. 이어 “카타르 물량을 제외하고도 올해 말까지 사용 가능한 물량을 확보하고 있고 추가로 더 확보 중”이라고 부연했다.
다만 가스값이 오르면 전기료도 상승하는 도미노 현상이 일어날 것으로 봤다. 양 실장은 카타르산 LNG가 일절 공급되지 않는다는 가정 하에 “앞으로 3~5년은 트레이너 물량이나 대체 도입으로 수급에 큰 문제는 없다”면서도 “고려할 점은 구매자 중심 시장이 판매자 중심 시장으로 전환될 가능성과 가격이 요동치는 불확실성이 높아졌다는 것”이라고 했다. 이어 “가스가격이 오르면 가스발전 요금이 상승하고 전력 요금 전반에 부담으로 작용한다”며 “도시가스를 통해 공급하는 난방요금에도 영향을 미친다”고 설명했다.
양 실장은 “여름 이후로 여러 요금에 영향이 올 가능성이 굉장히 높다”며 “기후에너지환경부에서 이미 (대비책으로) 원전 가동률을 높이고 가스발전소를 줄이겠다고 발표한 것으로 알고 있다”고 했다. 또 나프타 등 석유화학 원료 수급이 막히자 쓰레기봉투 품귀 현상과 페인트 가격이 크게 인상된 것에 대해선 “하나하나 어디서 발생하는 문제인지 판단하고 있다”며 “페인트 가격이 40% 이상 급등한 건 예측하고 있던 건 아니었다. 그래서 페인트 공급망도 들여다보고 있다”고 밝혔다.
앞서 이란은 19일 카타르 북부에 위치한 라스라판 가스 시설을 공격했다. 이로 인해 LNG 생산설비 14곳 중 2곳이 손상되자 카타르는 한국 등과 맺은 장기 LNG 공급 계약에 대해 ‘불가항력‘을 선언했다고 로이터통신이 24일 보도했다. 양 실장은 ‘카타르 물량이 줄어들어 LNG를 현물시장에서 비싸게 구매하면 손해를 입는 데 이에 대한 배상을 청구할 수 있나’라는 물음에 “계약을 더 살펴봐야 한다”며 “그런 부분에 있어서 카타르가 먼저 불가항력을 선언한 게 아닌지”라고 추측했다.
댓글 0