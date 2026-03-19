국힘 대구 의원들 “인위적 컷오프 반대”…이정현 중진 배제론에 반기

국민의힘 대구 지역 의원들이 이정현 공천관리위원장의 중진 의원 컷오프(공천 배제) 구상과 관련해 “대구시민의 뜻이 반영되지 않은 인위적 컷오프에는 분명히 반대한다”며 “대구광역시장 후보 공천은 그동안 우리 당이 만들어 온 민주적 경선의 전통을 존중하고 당헌당규에 정해진 원칙과 절차에 따라 결정돼야 한다”고 밝혔다.
국민의힘 강대식, 권영진, 김기웅, 김상훈, 김승수, 김위상, 이인선 의원은 19일 입장문에서 인위적 컷오프에 대한 반대의 뜻을 밝히며 “이렇게 해서는 시민의 지지를 받기도 어려울 뿐만 아니라 이기는 선거를 위한 당력을 결집할 수도 없을 것”이라고 했다. 그러면서 “우리는 중앙당 공천관리위원회와 대구시장 경선에 참여한 후보들도 우리의 뜻에 동의해 줄 것을 요청한다”고 덧붙였다.
권 의원은 기자들과 만나 “역대 대구광역시장 후보 공천은 민주적 경선을 통해서 해 왔다”며 “정해진 룰이 있기 때문에 그걸 존중해 주면 좋겠다는 얘기”라고 했다. 이어 “어떤 공천에서도 컷오프를 한다”며 “이번에 (당내 대구시장 후보) 9명을 다할 수 없기 때문에 컷오프를 하되, 대구시민의 뜻이 반영되지 않은 인위적인 컷오프는 시민적 동의를 받기 어렵다”고 했다.
권 의원은 “4명 정도 압축하는 걸 컷오프라고 하기도 하는데, 그건 여론조사를 통해 압축했다”며 “그렇게 되면 예비경선 컷오프는 시민의 뜻이 반영되는 컷오프를 하는 것”이라고 했다. 그러면서 “당 지도부나 공관위가 임의적으로 컷오프를 하는 건 후유증이 너무 크다”며 “‘민주적 전통을 존중하고 당헌당규에 있는 룰을 따라 달라’는 건 그간 그렇게 해왔다는 것”이라고 했다.
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