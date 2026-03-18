靑 찾은 장동민 “코스피 5000 공약 반신반의한 것 후회”

개그맨 장동민 씨가 18일 이재명 대통령이 주재한 자본시장 간담회에서 개인투자자를 대표해 가짜뉴스 규제 필요성을 강조했다.
장 씨는 이날 청와대에서 ‘자본시장 안정과 정상화’를 주제로 열린 간담회에서 “국민의 한 사람, 개인투자자의 한 사람으로서 정부와 전문가가 얘기하는 것들에 대한 ‘믿음의 영역’이 중요하다고 생각한다”고 밝혔다.
그는 “물론 이재명 정부 처음에 코스피 5000시대를 열겠다고 했을 때 반신반의하는 사람이 굉장히 많았다”며 “저 역시 너무나 땅을 치고 후회한다. 아내한테도 ‘이거 한번 지켜봐야 할 것 같아’라고 해서 원망을 많이 사고 있다”고 말해 좌중의 웃음을 유발했다.
장 씨는 “소위 말하는 ‘개미 투자자’, 많은 개인투자자가 ‘내가 사면 떨어지는 것 같고, 내가 팔면 오르는 것 같다’고 생각한다”며 “방금 전문가분들이 ‘우리나라 자본시장이 견고하다, 불안해하지 않아도 된다’는 말을 많이 하셨는데, 사실 저희는 가짜뉴스에 굉장히 휘둘리는 경향이 많다”고 했다.
이어 “개인투자자들이 가짜뉴스 혹은 진짜 뉴스들에 대해 어디까지 믿어야 하는지, 어떤 안전책들이 있는지 알 수 있는 길은 집에서 혼자 휴대전화로 유튜브 등을 보는 것”이라며 “유튜브를 보다가 ‘이렇대’라고 하는 경우가 굉장히 많다”고 토로했다.
그러면서 “정부, 전문가 차원에서 ‘앞으로 우리 자본시장은 이렇게 나아갈 거다’라는 믿음의 영역이 좀 더 강해졌으면 하는 바람”이라고 촉구했다.
이혜원 기자 hyewon@donga.com
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