외교부, 日다카이치 ‘독도 망언’에 “단호히 대응”

외교부는 13일 다카이치 사나에(高市早苗) 일본 총리가 독도 영유권을 주장한 데 대해 “우리 정부는 독도에 대한 일본의 어떠한 부당한 주장에 대해서도 단호하고 엄중히 대응해 나갈 것”이라고 밝혔다.
외교부는 이날 입장문을 통해 “독도는 역사적, 지리적, 국제법적으로 명백한 우리 고유의 영토”라며 이같이 말했다.
다카이치 총리는 전날 중의원 예산위원회에서 “(독도가) 일본 영토라는 인식을 국제 사회에 확실히 알려 나갈 것”이라고 주장했다. 그는 ‘다케시마의 날’ 행사에 정부 각료를 파견하는 문제에 대해서는 “언젠가 실현하기 위해 환경을 만들어 갈 것”이라고 말했다.
시마네현은 매년 2월 22일 ‘다케시마의 날’로 불리는 행사를 열어 독도에 대한 영유권을 주장하고 있다. 일본 정부는 시마네현이 주최하는 해당 행사에 차관급 정무관을 파견해 왔다.
다카이치 총리는 취임 전 이 행사에 차관급 정무관보다 격이 높은 장관급 각료를 행사에 파견해도 좋다는 입장을 보여왔다. 하지만 총리 취임 후인 지난달 22일 열린 행사에 기존 관행대로 정무관을 파견했다.
최재호 기자 cjh1225@donga.com
