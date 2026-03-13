‘보수 텃밭’ TK 지지율, 민주 29% vs 국힘 25%

6·3 지방선거에서 ‘정부의 국정 안정을 위해 여당에 힘을 실어줘야 한다’는 응답이 50%, ‘정부 견제를 위해 야당에 힘을 실어줘야 한다’는 응답이 35%로 집계된 여론조사 결과가 나왔다. 이른바 ‘절윤(윤석열 전 대통령과의 절연) 결의문’ 발표에도 대구·경북(TK)의 더불어민주당 지지율은 29%였고 국민의힘 지지율은 25%였다. 오차 범위 내이지만 TK에서 민주당이 국민의힘을 앞선 건 올해 들어 처음이다.
엠브레인퍼블릭·케이스탯리서치·코리아리서치·한국리서치가 9∼11일 전국 만 18세 이상 남녀 1002명을 조사해 12일 발표한 3월 둘째 주 전국지표조사(NBS·전화면접 방식·95% 신뢰수준에 표본오차 ±3.1%포인트)에 따르면 이번 지방선거에서 여당에 힘을 실어줘야 한다는 응답은 50%, 야당에 힘을 실어야 한다는 응답은 35%로 각각 나타났다.
지역별로는 대전·세종·충청과 부산·울산·경남에서 여당과 야당의 지지가 오차 범위 내에 속해 있었다. 국민의힘이 우세를 보여 온 대구·경북에서도 여당과 야당의 지지는 각각 36%와 41%로 오차 범위 내에 있었고, 그 외 서울 등 다른 지역에서는 여당 지지가 10%포인트 이상 높은 것으로 나타났다.
아직 국회 법제사법위원회 문턱을 넘지 못한 충남·대전과 대구·경북의 행정통합에 대해선 지방선거 이후에 추진해야 한다는 응답이 많았다. ‘지방선거 이후 충분한 숙의 과정을 거쳐 추진해야 한다는’ 답변은 55%로, ‘통합단체장을 선출하도록 신속히 처리해야 한다’(27%)는 답변보다 두 배 정도 높았다. 현재 전남·광주 통합만 확정돼 올 7월부터 전남·광주통합특별시가 출범할 예정이다.
정당 지지율은 민주당이 43%, 국민의힘이 17%로 각각 집계됐다. 직전 조사인 2주 전에 비해 민주당의 지지도는 2%포인트 하락했고, 국민의힘 지지율은 역대 최저치인 17%를 유지했다. 9일 절윤 결의문을 발표한 이후에도 지지율 회복에 실패한 것. 텃밭인 TK에서도 국민의힘 지지율은 25%에 그쳤다.
반대로 이재명 대통령의 국정운영에 대한 긍정적 평가는 67%로 2주 전 기록한 최고치를 유지했다. 부정 평가는 24%로 직전 조사 대비 1%포인트 떨어졌다.
민주당 주도로 처리한 이른바 ‘사법개혁 3법’(법왜곡죄·재판소원·대법관 증원)과 관련해선 ‘사법부 책임성을 높이고 국민 권리 구제를 위해 필요한 조치’라는 응답이 42%, ‘사법부 독립성이 약화되고 정치권의 사법 개입이 늘어날 수 있어 우려된다’는 응답이 41%로 찬반이 팽팽히 맞섰다. 자세한 사항은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조.
