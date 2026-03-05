국힘 조은희 “지도부가 오세훈 흠집내기 경선 추진”

  • 동아일보

  • 입력 2026년 3월 5일 17시 29분

글자크기 설정

‘복면가왕식 경선’ 놓고 “자해 경선” 비판
“서울 의원들에 전화 돌려 출마 강권도”

장동혁 국민의힘 대표가 지난해 11월 12일 서울 여의도 국민의힘 중앙당사에서 열린 지방선거총괄기획단 및 시·도 광역단체장 연석회의에 참석해 오세훈 서울시장과 대화하고 있는 모습. 뉴스1
장동혁 국민의힘 대표가 지난해 11월 12일 서울 여의도 국민의힘 중앙당사에서 열린 지방선거총괄기획단 및 시·도 광역단체장 연석회의에 참석해 오세훈 서울시장과 대화하고 있는 모습. 뉴스1
국민의힘 조은희 의원은 5일 당 공천관리위원회의 ‘복면가왕식 경선’에 대해 “자해 경선, 오세훈 서울시장 흠집내기 경선”이라며 재검토를 요청했다. 국민의힘 장동혁 의원과 오 시장이 최근 갈등 중인 가운데 조 의원은 당 지도부가 서울 지역 의원들에게 시장 출마를 권유하며 “정적 제거 수단”으로 세우려 한다고 비판했다.

조 의원은 이날 페이스북을 통해 “왜 지나간 방식의 이벤트 정치에 매달리는지 묻고 싶다”며 이같이 말했다.

조 의원은 “민주당이 인천·강원·경남 등 주요 전략지에서 단수공천으로 속도전을 펴는 사이, 우리 당 공관위는 ‘복면가왕식 경선’이라는 보여주기식 이벤트 논란에 매몰되고 있다”며 “서울시장 선거는 예능 오디션이 아니라 시민의 삶을 책임질 리더를 뽑는 엄중한 정치 과정”이라고 했다.

조 의원은 “공관위가 서울지역 현역 의원들에게 전화를 돌려 출마를 강권하고 있다는 소식에 깜짝 놀랐다”며 “당의 소중한 자산인 현역 의원들을 경선 들러리, 정적 제거 수단으로 세우겠다는 것인지 묻지 않을 수 없다”고 말했다.

이어 “차기 경쟁자로 거론되는 오 시장을 정적으로 규정하고 ‘오세훈 제거 프로젝트’를 시작한 것 아니냐는 의구심까지 든다”며 “인위적인 ‘찍어내기’ 인상을 주는 오디션 방식은 서울시민의 공감을 얻기 어렵다”고 했다.

아울러 조 의원은 “이대로라면 승리가 아니라 자멸의 길이 될 수 있다”며 “지금 필요한 것은 예능 같은 화제성이 아니라 경쟁력 있는 후보를 중심으로 한 빠른 전열 정비”라고 말했다. 그러면서 “당내 분열을 초래할 수 있는 실험적 경선안은 즉각 재검토해야 한다”고 말했다.

앞서 국민의힘 공관위는 서울 등지에서 현역 단체장 외 나머지 후보들끼리 경쟁한 뒤 승리한 1인이 현역과 맞붙는 ‘분리 경선’ 방식을 검토하고 있는 것으로 전해졌다.

#복면가왕#국민의힘#경선#지방선거#지선
최재호 기자 cjh1225@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

트렌드뉴스

트렌드뉴스

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스