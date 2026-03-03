한병도 “TK-충남·대전 통합 함께 가야…기회 놓치면 국힘 책임”

더불어민주당 한병도 원내대표는 3일 “대구·경북(TK)과 충남·대전도 함께 통합으로 가야 한다”면서 국민의힘을 향해 행정통합법 추진 협조를 촉구했다.
한 원내대표는 이날 국회에서 열린 원내대책회의에서 “이 절의의 기회를 놓친다면 그 책임은 모두 국민의힘에 있다는 점을 분명하게 밝힌다”며 이같이 말했다.
그는 “아무런 명분도 없이 그저 발목잡기에 불과한 필리버스터(무제한 토론)를 시작한 것도 가당치 않은데, 갑자기 대구·경북 통합법 처리를 요구하면서 마치 민주당이 반대하는 것처럼 억지와 궤변을 늘어놓는다”고 지적했다.
이어 “대구·경북을 통합하자고 했다가 찬성했다가 반대했다가 오락가락하면서 본회의 상정을 막은 것은 다름 아닌 국민의힘”이라며 “충남·대전도 마찬가지다. 처음엔 자신들이 먼저 하자고 했다가 다시 반대로 돌아서 몽니를 부리는 것은 국민의힘 단체장과 지방의회”라고 주장했다.
민주당은 1일 국회 본회의에서 전남·광주 통합특별법을 처리했다. 국민의힘이 대구·경북 통합법 반대에서 찬성으로 입장을 바꾸며 5박 6일 동안 진행해 온 필리버스터를 중단한 가운데, 민주당은 대구·경북뿐만 아니라 충남·대전 통합특별법에 대해서도 당론으로 입장을 밝힐 것을 요구하면서 국민의힘을 압박하는 상황이다.
한 원내대표는 오는 5일부터 3월 임시국회가 시작되는 데 대해 “매주 목요일 본회의를 개최하고 모든 상임위원회를 가동해 본회의 안건이 마르지 않도록 하겠다”고 했다.
국회 외교통일위원회 위원인 민주당 한정애 정책위의장은 이날 원내대책회의에서 미국과 이스라엘의 이란 공습과 관련해 “사태가 장기화될 경우 주식 시장 변동성이 확대되는 것은 물론 기업 자금 조달에도 어려움이 발생할 수 있다”며 “필요할 경우 100조 원 이상의 시장 안전 프로그램이 신속히 실현될 수 있도록 적극적으로 지원하겠다”고 밝혔다.
그는 이란이 ‘세계 원유의 동맥’으로 불리는 호르무즈해협을 봉쇄한 데 대해선 “산업통상부를 중심으로 유조선과 LNG선의 운항 현황을 실시간 모니터링하고 상황 전개에 맞게 즉각 대응해 나갈 계획”이라고 설명했다.
이혜원 기자 hyewon@donga.com
