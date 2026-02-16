김정은, 딸 주애와 ‘러 파병 전사자 주택’ 새별거리 준공식 참석

김정은 북한 노동당 총비서가 딸 주애와 함께 우크라이나 전쟁 파병군인·전사자의 유가족을 위한 주택단지인 ‘새별거리’ 준공식에 참석했다.
당 기관지 노동신문은 16일 “새별거리 준공식이 2월 15일 성대히 진행됐다”며 “김정은 동지께서 준공식에 참석했다”고 보도했다. 현장에는 주애와 해외작전부대 지휘관, 전투원들과 공병부대 관병들, 국방성 지휘관, 각급 인민군 부대 장병들 등이 참석했다.
김 총비서는 “가장 소중한 것을 바쳐 가장 신성한 것을 지켜낸 훌륭한 아들들의 고귀한 삶이 길이 이어지기 바라는 어머니 조국의 뜨거운 염원에 받들려 일떠선 새 거리가 귀한 주인들을 맞을 시각을 기다리고 있다”며 “이날을 하루라도 앞당기면 조금이나마 다소 위안이 될 것 같아 그래서 그렇게도 재촉해 왔고 기다려왔는데 정작 이 자리에 서고 보니 기쁨보다 앞서 송구스러운 마음을 금할 수 없다”고 말했다.
이어 “다시 한번 우리의 장한 참전열사들에게 가장 숭고한 경의를 표하며 새 거리의 주인들인 유가족모두에게 우리 군대 장병들과 평양시민들, 온 나라 인민들의 마음을 다 합쳐 위로와 감사의 인사를 삼가 드린다”고 말했다.
김 총비서는 “오늘의 이 순간은 조선의 힘을 체현하고 조선인민의 위대함을 상징하며 신성한 존엄과 명예를 수호한 가장 영웅적인 시대를 평양의 역사에 기록하는 감격적인 시각”이라며 “이 거리가 건설됨으로써 열사들은 이역만리에서 못 견디게 그리던 혈육의 따스한 체취와 정든 집뜨락을 지척에 두게 됐다”고 의미를 부여했다.
김 총비서는 “열사들과 혈로를 함께 헤친 전우들, 사랑하는 자식들과 남편들을 조국보위초소에 세운 인민군후방가족들과 군인가족들 그리고 이 나라의 모두가 오늘의 준공을 기뻐하며 새 거리의 주인들이 못다 산 열사들의 생을 이어 부디 행복한 삶을 누리기를 진심으로 기원할 것”이라고 했다.
그러면서 “당과 정부는 희생된 영웅들이 더욱 번영할 조국땅에 세워보았을 사랑하는 식솔들이 국가적인 우대와 전 사회적인 관심 속에 긍지스럽고 보람 있는 생활을 누리도록 각방의 조치를 취하겠다”고 강조했다.
연이은 ‘영웅주의’ 강조…당대회서 해외 파병 군사·경제 성과 밝힐 듯
김 총비서는 전사자 유가족들에게 당 중앙위원회 명의의 ‘살림집이용허가증’을 전달했다. 아울러 새 주택에 입주할 유가족들을 만나 위로하고 새로운 주택 내부를 돌아봤다.
김 총비서는 “당, 정권기관 일군(간부)들이 참전열사 유가족들에 대한 우대 및 특혜조치를 중요한 정책적 문제로 틀어쥐고 철저히 집행해 나가며 항상 유가족들의 생활에 깊은 관심을 돌려 사소한 불편도 없도록 할 데”에 대해 언급했다고 신문은 전했다.
이에 앞서 김 총비서는 지난해 8월 파병 군인에 대한 국가표창 수여식에서 평양시 대성구역에 유가족을 위한 새별거리를 조성하겠다는 계획을 밝혔다. 같은 해 10월에는 러시아 파병군을 추모하는 ‘해외 군사작전 전투위훈기념관’ 착공 소식도 전해졌다.
지난달 29일에는 ‘새별거리’의 구간을 확정하고 새별동·송암동 등 7개 동을 신설하는 행정구역을 재편했다. 최고인민회의 상임위원회는 “새별거리의 구간을 승리다리로부터 대성산네거리를 거쳐 합장강로타리까지로 한다”고 규정하고 “평양시 화성구역에 새별동, 송암동, 화원3동, 금릉3동, 청계1동, 청계2동, 청계3동을 새로 내온다”고 밝힌 바 있다.
지난달 25일 김 총비서는 만수대창작사를 방문해 새별거리에 있는 추모기념관에 설치될 조각상 제작을 직접 지도하고, 지난달 5일 주애와 건설 현장을 방문했다. 또 지난 13일에는 군 지휘관들과 건설장에 동행하며 파병 군인들의 ‘영웅주의’를 부각하도록 주문하기도 했다.
김 총비서가 최근 파병군 관련 공개행보를 이어가고 있는 것은 제9차 당대회를 앞두고 전사자들을 추모하는 분위기를 조성하고 유가족들을 챙기며, 파병군의 성과를 선전하려는 밑 작업을 하는 의도로 풀이된다. 이번 당대회에서 해외 파병과 관련된 대대적 군사·경제 성과들을 밝힐 것으로 전망된다.
새별거리 준공식 재촉한 김정은…‘희생→보상’ 정치적 연출
전문가들 사이에선 북한이 새별거리 준공식 일정을 위해 9차 당대회를 하순으로 조정했을 가능성도 제기됐다.
홍민 통일연구원 선임연구위원은 김 총비서가 이날 새별거리 준공식을 앞당기기 위해 ‘재촉했다’고 언급한 것에 대해 “당대회가 1월 개최 예상을 훌쩍 넘겨 1월 말 시군당대표회가 개최됐음에도 2월 하순에 개최한다고 밝힌 점, 기존 7·8차 당대회 개최 진행 속도보다 다소 늦었던 것이 여러 지방건설 실적으로 보여주기 위한 것도 있지만, 결정적으로 ‘새별거리’ 준공식을 마치고 하기 위한 타이밍 조정이었을 가능성이 있다”고 말했다.
또 이러한 행보의 배경에는 당대회 개최 전에 국가를 위한 ‘희생’을 구체적 ‘보상’으로 돌려준다는 “정치적 연출이 필요했을 것”이라고 분석했다.
홍 선임연구위원은 “지난 5년의 성과 총화에서 러시아 파병 및 우크라이나전 참전을 최대 성과화 하기 위해서는 우크라이나 전선에서의 대규모 인명 피해를 어떻게 ‘승리’와 ‘영광’으로 포장하느냐가 최대 과제”라고 짚었다.
이어 “이번 준공식은 우크라이나 파병(해외 군사작전)이라는 민감한 사안을 대내적으로 정당화하고 체제 결속의 핵심 성과로 전환하려는 고도로 계산된 정치적 행보”라고 덧붙였다.
