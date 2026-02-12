만두도 먹고 전도 먹고…김민석 총리, 청주 전통시장 방문

김민석 국무총리가 12일 오후 설 명절을 앞두고 충북 청주시 육거리종합시장 방문해 만두를 먹고 있다. 2026.2.12/뉴스1

김민석 국무총리가 12일 오후 설 명절을 앞두고 충북 청주시 육거리종합시장을 방문해 상인들과 사진촬영을 하고 있다. 뉴스1 행사에는 임호선 더불어민주당 의원, 광역·기초 지방의원, 주요 당직자, 지방선거 출마 예정자 등도 참석했다.

김민석 국무총리가 12일 오후 설 명절을 앞두고 충북 청주시 육거리종합시장을 방문, 상인이 주는 전을 맛보고 있다. 뉴스1 간담회에는 유현모 육거리종합시장 상인회장, 이지은 육거리소문난만두 대표, 이태인 새가덕순대 대표, 김준섭 정도한약국 대표 등이 참석했다.

김민석 국무총리가 12일 오후 설 명절을 앞두고 충북 청주시 육거리종합시장을 방문해 상인들과 차담회를 하고 있다. 2026.2.12/뉴스1 김 총리는 이들의 이야기를 듣고 상인들과 전통시장 활성화 방안에 대해 논의했다.

김 총리는 설 명절을 앞둔 이날 오후 청주 육거리종합시장을 찾아 청년 상인들과 차담회를 가졌다.시장에서 생선, 건어물, 고기 등 제수 용품을 구입한 김 총리는 상인들과 만나 현장의 목소리를 청취하는 시간을 가졌다.이지은 대표는 자영업을 하게 된 계기에 대해 은행원으로 일하다 단골 가게가 폐업 위기에 있다는 이야기를 듣고 가게를 직접 인수했다고 설명했다.이태인 대표는 직장 생활을 하다가 50년 된 부모님 가업을 물려받아 4형제가 함께 약 15년간 운영하고 있다는 사연을 들려줬다.