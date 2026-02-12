만두도 먹고 전도 먹고…김민석 총리, 청주 전통시장 방문

김민석 국무총리는 12일 충북 청주시의 전통시장을 방문해 청년 상인들의 의견을 들었다.
김 총리는 설 명절을 앞둔 이날 오후 청주 육거리종합시장을 찾아 청년 상인들과 차담회를 가졌다.
행사에는 임호선 더불어민주당 의원, 광역·기초 지방의원, 주요 당직자, 지방선거 출마 예정자 등도 참석했다.
시장에서 생선, 건어물, 고기 등 제수 용품을 구입한 김 총리는 상인들과 만나 현장의 목소리를 청취하는 시간을 가졌다.
간담회에는 유현모 육거리종합시장 상인회장, 이지은 육거리소문난만두 대표, 이태인 새가덕순대 대표, 김준섭 정도한약국 대표 등이 참석했다.
이지은 대표는 자영업을 하게 된 계기에 대해 은행원으로 일하다 단골 가게가 폐업 위기에 있다는 이야기를 듣고 가게를 직접 인수했다고 설명했다.
이태인 대표는 직장 생활을 하다가 50년 된 부모님 가업을 물려받아 4형제가 함께 약 15년간 운영하고 있다는 사연을 들려줬다.
김 총리는 이들의 이야기를 듣고 상인들과 전통시장 활성화 방안에 대해 논의했다.
