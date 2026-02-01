“李 뜻은 지선후 합당, 총리 말씀과 편차”… 강득구 SNS 글에 친청 “당무개입 의혹”

글 올렸다가 바로 지운 강득구
“金총리에 보고 내용 아냐” 해명
강훈식 “靑, 합당에 별도 입장 없어”
더불어민주당 강득구 최고위원(사진)이 자신의 소셜네트워크서비스(SNS)에 “지방선거 이후 합당은 대통령의 바람”이라는 글을 올렸다 바로 삭제했지만 친청(친정청래)계는 물론 야당에서 “당무 개입 아니냐”는 의혹이 일면서 논란이 확대되고 있다.
강 최고위원은 11일 국회에서 열린 최고위원회의 후 기자들과 만나 “사실관계가 확인이 안 된 상태에서 (글을) 올린 거라 바로 내리라고 했다”며 “심려를 끼쳐 죄송하다”고 밝혔다. 보좌진이 실수로 SNS에 잘못 올린 것이라는 취지다. 이어 그는 김민석 국무총리에게 보고하는 내용이었냐는 질문에는 “그런 것은 전혀 아니다”라고 선을 그었다.
강 최고위원의 SNS에는 전날 “홍익표 대통령정무수석이 전한 대통령의 입장은 ‘통합 찬성’”이라며 “합당에 관한 입장을 발표하면 바로 합당에 관한 수임기구를 준비했으면 좋겠다는 대통령의 입장까지 전달받았다”는 내용의 글이 올라왔다. 실제 정청래 대표는 전날 비공개 최고위 후 “합당 관련 준비위원회 구성을 결정했다”고 발표했다. 강 최고위원의 SNS에 올라온 내용과 같은 결론이 난 것. 강 최고위원의 SNS 글에는 또 “총리께서 말씀하신 부분과 편차가 있다”는 내용도 담겨 강 최고위원이 김 총리에게 보내려던 메시지를 SNS에 잘못 올린 것 아니니냐는 의혹이 불거졌다. 여권 관계자는 “강 최고위원이 최근 홍 수석을 만난 것은 사실인 것으로 안다”고 말했다.
이에 대해 친청계에선 김 총리의 당무 개입 의혹을 제기하며 반발했다. 핵심 당직을 맡고 있는 의원은 “강 최고위원이 ‘편차’가 있었다는 건 자기들이 대통령 뜻을 잘못 알았다는 것 아니냐”며 “자기 정치를 하는 게 누구냐”며 김 총리를 정조준했다. 또 다른 지도부 관계자도 “김 총리가 의원들에게 ‘오더’를 내리고 있는 것 아니냐”고 비판했다. 다만 정 대표는 최고위에서 강 최고위원의 SNS에 대해 별다른 언급을 하지 않았다.
야당은 이 대통령을 겨냥한 공세에 나섰다. 국민의힘 박성훈 수석대변인은 “이 대통령의 당무 개입 증거는 고스란히 남았다”며 “당무 개입은 민주당이 그토록 부르짖던 탄핵 사유”라고 했고, 개혁신당 이동훈 수석대변인도 “이 대통령님, ‘명청대전’ 직접 지휘하고 계셨냐”고 비판했다.
강훈식 대통령비서실장은 이날 “합당 관련해서는 양당이 결정해야 될 사항이고, 청와대는 그 논의와 별도의 입장을 갖고 있지 않다”며 “청와대나 대통령의 뜻을 말씀하실 때는 신중해 주실 것을 이 자리를 빌려 정중히 요청드린다”고 말했다. 사실상 강 최고위원에게 경고 메시지를 보낸 것. 전준철 변호사 특검 추천과 관련해선 “이 대통령이 격노한 적 없다”고 답했다.
