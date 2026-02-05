李 “독과점 악용한 고물가, 공권력 총동원해 시정”

이재명 대통령은 5일 “조금씩 생리대 가격도 내려가는 것 같다”며 “얼마든지 할 수 있는데 여태까지 안 한 것 아니냐”고 말했다.
이 대통령은 이날 청와대에서 수석보좌관회의를 주재하며 생활필수품 담합 문제를 언급했다. 이 대통령은 생리대 가격이 내려가고 있는 것 같다면서 “지금 독과점 상황을 악용해 국민에게 고물가를 강요하는 현장의 문제는 국가 공권력을 총동원해서 반드시 시정하길 바란다”고 지시했다.
이어 “몇 가지 요소뿐 아니라 전부 다 그렇다. 과일도 그런 것 같고, 농산물도 유통 구조가 이상하다. 축산물도 소값은 폭락하는데 고기값은 안 떨어진다고 (한다)”며 “다 국가시스템 내 문제”라고 지적했다.
이 대통령은 “가능하면 특정 기간 집중적으로 물가 문제를 관리할 태스크포스(TF)를 만들어보면 어떨까 검토해 보길 바란다”며 “단기적으로 지금까지 안 쓰는 새로운 방법들을 발굴해 내야 할 것 같다”고 지시했다.
그러면서 “공정거래위원회에서 검토하고 있다고는 저번에 국무회의에서 얘기 들었다”며 “이때까지 답합해서 가격을 올렸으면 내려야 하는데 내리는지는 잘 모르겠다. 잠깐 사과하고, 할인 행사하고, 모른 척 넘어가고 이러던데 이번엔 그런 일이 없게 끝까지 철저하게 관리하길 바란다”고 강조했다.
아울러 “가격조정명령제도도 있다고 하는 데 잘 활용하든지 해야 겠다”고 했다.
이 대통령은 “최근 밀가루 설탕 공정거래 분야 조사를 제가 취임한 후에 검찰에 지시해서 검찰이 빠른 시간 내에 성과를 냈다”며 “실제 조사해 보니 우리나라 빵값이 다른 나라에 비해 엄청 비싸다고 하는데, 그게 밀가루 설탕값 때문 아니냐”고 지적했다. 이어 “전부는 아니겠지만 일부는 그런 요소도 있는 것 같다”고 했다.
그러면서 “국제 밀값이 몇십 퍼센트 폭락해도 오히려 국내 밀가루값은 올랐다는 자료도 있더라”며 “왜 그러겠느냐. 담합 때문일 가능성이 많다”고 비판했다.
한편 이 대통령은 이날 지방으로 이전하는 공공기관 내에는 구내식당을 두지 말고 외부에서 먹을 수 있도록 밥값을 지원하는 방안을 제시했다.
이 대통령은 “오늘 청와대 식당에서 밥을 먹다가 생각났다”며 “공공기관을 지방으로 이전하게 되면, 구내식당을 만들지 말고 바깥에서 먹게 하는 대신에 직원들한테 밥값을 지원해 주는 게 낫지 않을까 싶다”고 밝혔다.
이어 “이미 (구내식당이) 있는 것은 일자리 문제나 이미 확보된 공간 때문에 논란이 될 수 있다”며 “새로 옮기게 되면 지방에 한해 지방경제 활성화를 위해 (공공기관을) 옮기는 것이니 돈이 들더라도 점심값을 지원해 주고 밖에서 먹도록 하는 것을 연구해 보는 것이 좋겠다는 생각이 들었다”고 부연했다.
이혜원 기자 hyewon@donga.com
