본문으로 바로가기
오피니언
정치
경제
국제
사회
문화
연예
스포츠
헬스동아
트렌드뉴스
통합검색
마이페이지
전체메뉴 펼치기
경제
이재명 정부
CJ제일제당, 소비자용 설탕·밀가루도 인하 “물가안정 동참”
동아일보
입력
2026-02-05 17:37
2026년 2월 5일 17시 37분
최재호 기자
구독
코멘트
개
좋아요
개
코멘트
개
공유하기
공유하기
SNS
퍼가기
카카오톡으로 공유하기
페이스북으로 공유하기
트위터로 공유하기
URL 복사
<iframe src="https://www.donga.com/news/shareiframe?idx=article/all/20260205/133306657/2" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0" scrolling="no" allow="web-share" width="400" height="542"></iframe>
창 닫기
즐겨찾기
읽기모드
뉴스듣기
글자크기 설정
글자크기 설정
가
가
가
가
가
창 닫기
프린트
서울의 한 대형마트에 진열된 대한제분 밀가루 제품의 모습. 뉴스1
CJ제일제당이 지난달 업소용(B2B) 설탕과 밀가루 가격을 각각 평균 6%, 4% 인하한데 이어 일반 소비자용(B2C) 설탕, 밀가루 전 제품의 가격도 최대 6% 내린다고 5일 밝혔다.
인하율은 백설 하얀설탕, 갈색설탕 등 B2C 설탕 제품 총 15종(SKU)이 최대 6%, 평균 5%다. 또 백설 찰밀가루, 박력1등·중력1등·강력1등 밀가루의 경우 전 제품(총 16종) 최대 6%, 평균 5.5%다.
CJ제일제당 측은 “최근 국제 원당·원맥 시세를 반영하고, 정부의 물가안정 기조에 적극 동참하는 차원에서 가격을 내리기로 했다”며 “명절을 앞두고 소비자들의 부담을 더는데 조금이나마 기여할 수 있기를 바란다”고 말했다.
이재명 정부
>
구독
구독
李대통령, ‘2차 특검’ 조국당 추천 권창영 변호사 임명
李대통령, ‘2차 특검’ 조국당 추천 권창영 변호사 임명
사우나, 비밀통로, YTN 헐값 매각…尹정부 의혹 감사한다
#설탕
#밀가루
#박력분
#CJ제일제당
최재호 기자 cjh1225@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
트렌드뉴스
많이 본
댓글 순
1
李대통령 자리 앉을뻔한 정의선…“야망 있으시네” 빵 터져
2
고기 먹어야 100세까지 산다? 최신 연구가 말한 ‘진짜 조건’[노화설계]
3
“너도 데려가겠다” 처음 본 18세 소녀 붙잡고 지하철 뛰어든 20대男
4
54세 네덜란드 왕비, 사격에 행군까지…군 입대 이유는[지금, 이 사람]
5
“날 무시하고 창피줬어” 女동창 가족에 칼 휘두른 16살
6
쿠팡 정보유출 추가 확인…16만5000여 계정 전번-주소 등
7
李 “예외적 필요” 요구에도…與, 검사에 보완수사권 안 준다
8
운동의 개념이 바뀌었다…‘계단 오르기’가 최고인 이유[노화설계]
9
“전쟁 지친 우크라 국민들, ‘차라리 러에 넘길까’ 여론 늘어” NYT
10
‘두쫀쿠’ 이제 재고-할인까지…“카다이프 대신 소면이” 민원도
1
李 “똘똘한 한 채로 갈아타기? 주거용 아니면 안하는 게 이익”
2
장동혁 “재신임, 정치생명 걸고 요구하라…全당원 투표 따를것”
3
박근혜 달성군 사저, ‘가세연’에 가압류 당해
4
“베트남 처녀 수입해 농촌 총각 장가” 진도군수 발언 논란
5
[송평인 칼럼]사법을 입법으로 착각하는 법관들
6
박근혜 달성 사저, ‘가세연’ 김세의 등에 가압류…10억 안갚아
7
李 “예외적 필요” 요구에도…與, 검사에 보완수사권 안 준다
8
‘친한계 숙청설’ 돌던 당협위원장 교체, 장동혁 칼 거뒀다
9
오세훈 “張, 실망스럽다” vs 장예찬 “吳, 시장직 걸 자신 있나”
10
다주택자 53% “양도세 중과유예 종료 잘했다”
트렌드뉴스
많이 본
댓글 순
1
李대통령 자리 앉을뻔한 정의선…“야망 있으시네” 빵 터져
2
고기 먹어야 100세까지 산다? 최신 연구가 말한 ‘진짜 조건’[노화설계]
3
“너도 데려가겠다” 처음 본 18세 소녀 붙잡고 지하철 뛰어든 20대男
4
54세 네덜란드 왕비, 사격에 행군까지…군 입대 이유는[지금, 이 사람]
5
“날 무시하고 창피줬어” 女동창 가족에 칼 휘두른 16살
6
쿠팡 정보유출 추가 확인…16만5000여 계정 전번-주소 등
7
李 “예외적 필요” 요구에도…與, 검사에 보완수사권 안 준다
8
운동의 개념이 바뀌었다…‘계단 오르기’가 최고인 이유[노화설계]
9
“전쟁 지친 우크라 국민들, ‘차라리 러에 넘길까’ 여론 늘어” NYT
10
‘두쫀쿠’ 이제 재고-할인까지…“카다이프 대신 소면이” 민원도
1
李 “똘똘한 한 채로 갈아타기? 주거용 아니면 안하는 게 이익”
2
장동혁 “재신임, 정치생명 걸고 요구하라…全당원 투표 따를것”
3
박근혜 달성군 사저, ‘가세연’에 가압류 당해
4
“베트남 처녀 수입해 농촌 총각 장가” 진도군수 발언 논란
5
[송평인 칼럼]사법을 입법으로 착각하는 법관들
6
박근혜 달성 사저, ‘가세연’ 김세의 등에 가압류…10억 안갚아
7
李 “예외적 필요” 요구에도…與, 검사에 보완수사권 안 준다
8
‘친한계 숙청설’ 돌던 당협위원장 교체, 장동혁 칼 거뒀다
9
오세훈 “張, 실망스럽다” vs 장예찬 “吳, 시장직 걸 자신 있나”
10
다주택자 53% “양도세 중과유예 종료 잘했다”
좋아요
0
개
슬퍼요
0
개
화나요
0
개
댓글
0
댓글을 입력해 주세요
등록
지금 뜨는 뉴스
고속도로 터널에 전동킥보드가?…시속 110㎞ 차량 사이서 질주
‘방현망 사망 사고’ 화물차 운전기사 “현장 떠난 뒤 알았다”
“무시하고 창피줬다”…여자 동창 가족 찾아가 칼 휘두른 10대
닫기
댓글
0
뒤로가기
댓글 0