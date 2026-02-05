CJ제일제당, 소비자용 설탕·밀가루도 인하 “물가안정 동참”

  • 동아일보

글자크기 설정

서울의 한 대형마트에 진열된 대한제분 밀가루 제품의 모습. 뉴스1
서울의 한 대형마트에 진열된 대한제분 밀가루 제품의 모습. 뉴스1
CJ제일제당이 지난달 업소용(B2B) 설탕과 밀가루 가격을 각각 평균 6%, 4% 인하한데 이어 일반 소비자용(B2C) 설탕, 밀가루 전 제품의 가격도 최대 6% 내린다고 5일 밝혔다.

인하율은 백설 하얀설탕, 갈색설탕 등 B2C 설탕 제품 총 15종(SKU)이 최대 6%, 평균 5%다. 또 백설 찰밀가루, 박력1등·중력1등·강력1등 밀가루의 경우 전 제품(총 16종) 최대 6%, 평균 5.5%다.

CJ제일제당 측은 “최근 국제 원당·원맥 시세를 반영하고, 정부의 물가안정 기조에 적극 동참하는 차원에서 가격을 내리기로 했다”며 “명절을 앞두고 소비자들의 부담을 더는데 조금이나마 기여할 수 있기를 바란다”고 말했다.
#설탕#밀가루#박력분#CJ제일제당
최재호 기자 cjh1225@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

트렌드뉴스

트렌드뉴스

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스