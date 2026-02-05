본문으로 바로가기
사회
실종된 치매 노인, 열화상 드론이 찾아냈다
동아일보
업데이트
2026-02-05 16:17
2026년 2월 5일 16시 17분
입력
2026-02-05 16:00
2026년 2월 5일 16시 00분
송치훈 기자
사진=경기북부경찰청
경찰이 열화상 카메라가 장착된 드론을 활용해 실종된 치매 환자를 찾아 구조했다.
5일 경기북부경찰청에 따르면 지난 1일 오후 3시 30분경 경기 연천군 신서면 일대에서 치매를 앓는 60대 A 씨가 실종됐다는 신고가 접수됐다.
A 씨를 찾기 위해 실종자 수색용 경찰 드론 2대를 포함, 경찰과 소방 등 100여 명의 인력이 현장에 투입됐다.
드론은 사람의 손길이 닿기 어려운 하천과 수로 등을 중심으로 광범위한 수색을 펼쳤다.
경찰은 7시간가량 드론을 운용해 수색한 끝에 폐비닐하우스 안에 있는 A 씨를 발견했다.
한편, 경기북부경찰청에는 수색용 드론 2대, 전문 조종 인력 2명이 배치돼 있다.
#경찰
#경기북부경찰청
#드론
#치매
#환자
#수색
#구조
송치훈 기자 sch53@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
트렌드뉴스
많이 본
댓글 순
1
고기 먹어야 100세까지 산다? 최신 연구가 말한 ‘진짜 조건’[노화설계]
2
54세 네덜란드 왕비, 사격에 행군까지…군 입대 이유는[지금, 이 사람]
3
李대통령 자리 앉을뻔한 정의선…“야망 있으시네” 빵 터져
4
“너도 데려가겠다” 처음 본 18세 소녀 붙잡고 지하철 뛰어든 20대男
5
李 “예외적 필요” 요구에도…與, 검사에 보완수사권 안 준다
6
“날 무시하고 창피줬어” 女동창 가족에 칼 휘두른 16살
7
오세훈 “張, 실망스럽다” vs 장예찬 “吳, 시장직 걸 자신 있나”
8
정강이 차고 “벽보고 서있어”…강남 유명 치과원장의 횡포
9
운동의 개념이 바뀌었다…‘계단 오르기’가 최고인 이유[노화설계]
10
다주택자 53% “양도세 중과유예 종료 잘했다”
1
李 “똘똘한 한 채로 갈아타기? 주거용 아니면 안하는 게 이익”
2
장동혁 “재신임, 정치생명 걸고 요구하라…全당원 투표 따를것”
3
박근혜 달성군 사저, ‘가세연’에 가압류 당해
4
“베트남 처녀 수입해 농촌 총각 장가” 진도군수 발언 논란
5
[송평인 칼럼]사법을 입법으로 착각하는 법관들
6
박근혜 달성 사저, ‘가세연’ 김세의 등에 가압류…10억 안갚아
7
‘친한계 숙청설’ 돌던 당협위원장 교체, 장동혁 칼 거뒀다
8
다주택자 53% “양도세 중과유예 종료 잘했다”
9
오세훈 “張, 실망스럽다” vs 장예찬 “吳, 시장직 걸 자신 있나”
10
李 “예외적 필요” 요구에도…與, 검사에 보완수사권 안 준다
