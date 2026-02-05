조국혁신당, ‘부동산 투기-공천헌금’ 공천 배제한다…與-靑 겨냥?

조국혁신당이 6월 지방선거에서 공천 헌금 등 정치자금법 위반, 부동산 투기 이력 인사들은 공천에서 배제하겠다고 발표했다. 일각에서는 더불어민주당과 청와대에서 공천 헌금 및 다주택 참모 논란이 불거진 것을 겨냥한 것 아니냐는 관측도 나온다.
조국혁신당 김형연 공직후보자검증위원장은 5일 국회에서 브리핑을 열어 이 같은 내용을 포함한 ‘지방선거 후보자 12대 부적격 기준’을 발표했다.
김 위원장은 “이미 사라진 줄 알았던 공천 헌금과 같은 구태가 다시 정치의 한복판으로 들어와 국민께 깊은 실망을 드렸다”고 말했다. 앞서 민주당은 ‘1억 공천헌금 수수’ 등 의혹과 관련, 강선우 김병기 의원을 제명한 바 있다.
김 위원장은 “보통의 국민들은 ‘세금탈루’, ‘병역기피’, ‘부동산 투기’와 같은 소식이 전해질 때마다 성실히 살아 온 자신의 삶을 의심하게 된다”며 이와 관련한 후보자들도 공천에서 배제하기로 했다.
김 위원장은 윤석열 전 대통령 및 국민의힘 연관 인사들도 배제한다고 밝혔다. 그는 “‘이념’의 문제를 떠나, 우리 헌법과 법률을 존중하는 사람이라면 최소한 헌법재판소의 파면 결정 이후에는 ‘국민의힘’과 함께할 수는 없음이 상식”이라며 “윤 전 대통령에 대한 헌법재판소의 파면 결정이 있었던 2025년 4월 4일 이후에도 ‘국민의힘’의 당적을 가졌던 자는 공천하지 않겠다”고 말했다.
그는 “이번 선거와 국회의원 재보궐선거 출마를 위해 타 당 소속으로 예비후보 등록을 했던 사람은 우리 당의 정체성을 갖췄다고 보기 어렵다”며 타 정당 예비후보로 등록한 이력이 있는 후보자도 공천에서 배제하기로 했다.
