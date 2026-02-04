조국혁신당, 공관위원장에 ‘PK 출신’ 박능후 전 장관 선임

조국혁신당은 4일 공직선거후보자추천관리위원회(공관위) 위원장에 박능후 전 보건복지부 장관을 선임했다고 밝혔다. 조국혁신당은 경남 함안 출신인 박 전 장관이 PK(부산 경남)지역 선거에서 당 경쟁력을 높이는데 일조할 것으로 기대하고 있다.
이날 조국혁신당은 “중앙당 공관위 위원장으로 박 전 장관을 선임하기로 의결했다”고 밝혔다.
조국혁신당은 박 전 장관을 공관위원장으로 선임한 배경에 대해 △팬데믹 상황에서 세계적 방역 선도국가를 만드는 데 기여한 탁월한 리더십 △‘사회권선진국’에 대한 깊은 이해와 정책적 전문성 △지난 대선 당시 이재명 후보 선대위 ‘조국혁신위원회’ 상임공동위원장으로서 국민주권정부 탄생에 헌신한 점 △범여권의 최대 승부처인 PK 지역 출신이라는 점 등을 고려했다고 말했다.
조국혁신당은 “박 위원장은 제53대 보건복지부 장관으로 재임하며 코로나19 팬데믹 극복에 중추적인 역할을 수행했다”며 “사회 양극화와 빈곤 문제 해결을 오랜 기간 연구해 온 사회보장 분야의 대표적 전문가이자 학자로, 조국혁신당의 미래 비전인 ‘사회권선진국’에 대한 이해가 깊은 인물”이라고 했다.
이어 “경남 출신으로 부산고등학교를 졸업한 박 위원장은 이번 지방선거의 최대 격전지인 PK 지역에서 조국혁신당의 선거 경쟁력을 높이는 데도 중요한 역할을 할 것으로 기대된다”며 “박 전 장관의 공관위원장 선임을 통해 국민 눈높이에 부합하는 공정하고 역량 있는 후보 공천이 이루어질 것으로 기대하고 있다”고 말했다.
한편 조국혁신당은 3일부터 광역단체장, 오는 20일부터 기초단체장 및 시도의원 예비후보 등록을 시작한다고 밝혔다. 조국혁신당은 이와 관련해 “선관위 주관 공식 선거일정이 시작된 점을 감안, 지방선거 공천 관련 프로세스 진행에 속도감을 높일 예정”이라고 했다.
