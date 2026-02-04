삼성전자 ‘천조전자’ 올랐다…코스피도 사상 최고치 경신

  • 동아일보

  • 입력 2026년 2월 4일 15시 10분

글자크기 설정

뉴시스
‘천조전자.’

삼성전자가 4일 국내 기업 사상 처음으로 시가총액 1000조 원을 돌파했다.

이날 삼성전자 주가는 주간 종가를 기준으로 전일 대비 0.96% 오른 16만9100원에 거래를 마쳤다. 시가총액은 1001조107억 원이다. 이날 삼성전자 장중 최고가는 16만9300원이었다.

이날 SK하이닉스 주가는 90만 원으로 전일 대비 0.77% 소폭 하락 마감했다.

코스피는 주간 종가 기준 5371.1에 거래를 마쳐 전일 대비 83.02포인트(1.57%) 상승했다. 코스피가 종가 기준 5300을 넘은 것은 처음이다. 장중 최고치는 5376.92였다.

코스닥도 전 거래일 대비 5.1포인트(0.45%) 오른 1149.43에 거래를 마쳤다.
#삼성전자#시가총액#1000조#코스피
송치훈 기자 sch53@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

트렌드뉴스

트렌드뉴스

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스