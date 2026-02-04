본문으로 바로가기
경제
삼성전자 ‘천조전자’ 올랐다…코스피도 사상 최고치 경신
동아일보
업데이트
2026-02-04 16:50
2026년 2월 4일 16시 50분
입력
2026-02-04 15:10
2026년 2월 4일 15시 10분
송치훈 기자
뉴시스
‘천조전자.’
삼성전자가 4일 국내 기업 사상 처음으로 시가총액 1000조 원을 돌파했다.
이날 삼성전자 주가는 주간 종가를 기준으로 전일 대비 0.96% 오른 16만9100원에 거래를 마쳤다. 시가총액은 1001조107억 원이다. 이날 삼성전자 장중 최고가는 16만9300원이었다.
이날 SK하이닉스 주가는 90만 원으로 전일 대비 0.77% 소폭 하락 마감했다.
코스피는 주간 종가 기준 5371.1에 거래를 마쳐 전일 대비 83.02포인트(1.57%) 상승했다. 코스피가 종가 기준 5300을 넘은 것은 처음이다. 장중 최고치는 5376.92였다.
코스닥도 전 거래일 대비 5.1포인트(0.45%) 오른 1149.43에 거래를 마쳤다.
송치훈 기자 sch53@donga.com
