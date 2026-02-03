2차 특검 후보에… 민주 전준철, 조국당 권창영 추천

더불어민주당이 12·3 비상계엄 등을 추가 수사할 ‘2차 종합특검’의 특별검사 후보로 전준철 법무법인 광장 변호사(사법연수원 31기)를, 조국혁신당이 권창영 법무법인 지평 변호사(28기)를 각각 추천했다. 이재명 대통령은 이 중 1명을 임명할 예정이다.
2일 민주당은 ‘3대(내란, 김건희, 채 상병) 특검’ 종료 후 남은 의혹 등을 추가로 수사할 2차 종합특검 특별검사로 전 변호사를 추천했다고 밝혔다. 전 변호사는 2020∼2021년 서울중앙지검 반부패수사1·2부장을 지낸 특수통 검사 출신이다. 민주당 이성윤 의원이 서울중앙지검장일 당시 전 변호사를 발탁했다. 서울대 법학전문대학원 겸임교수인 권 변호사는 서울행정법원과 서울남부지법 등에서 판사로 재직했고, 대검 중대재해자문위원장 등을 지냈다. 조국혁신당 박병언 대변인은 “권 교수는 처벌받아야 할 사람이 처벌돼야 한다는 신념과 소신이 있다”며 “실무에서도 강직한 면모를 가졌다는 평도 있다”고 말했다.
특검법에 따르면 이 대통령은 2명 중 1명을 3일 안에 특검으로 임명해야 한다. 2차 종합특검법은 지난달 16일 민주당 주도로 국회 본회의를 통과했다.
댓글 0