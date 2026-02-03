국세청장 “지금 팔면 세금 2억6000만원, 개정 뒤 팔면 6억8000만원”

사진=임광현 국세청장 페이스북

앞서 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 이날 청와대에서 열린 국무회의에서 다주택자 중과세 유예 종료 시점과 관련해 강남 3구와 용산, 신규 조정 지역 등에 대해선 5월 9일까지 계약을 마치면 3~6개월 내 잔금 납부 시 면제해주는 방안을 이재명 대통령에게 건의했다.