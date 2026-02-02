재경부 2차관에 허장 수은 ESG 위원장

청와대는 2일 재정경제부 2차관에 허장 한국수출입은행 ESG(환경·사회·지배구조) 위원회 위원장(61)을 임명했다고 밝혔다.
허 위원장은 경남 김해 출신으로 서울대 경제학과, 동대학원에서 석사, 파리정치대학에서 경제학 박사과정을 수료했다. 기획재정부 시절 개발금융국장과 국제경제관리관을 지냈고 국제통화기금(IMF) 상임이사, 경제개발협력기구(OECD) 한국 대표부 공사를 역임했다.
강유정 대변인은 이날 브리핑을 통해 “경제 전통 관료로 국제통화기금 상임이사와 기획재정부 국제경제관리관을 거친 국제 금융 및 대외 경제 정책 전문가”라며 “수출, 환율을 안정적으로 관리하고, 우리 경제를 도약시킬 경제정책을 입안하고 집행할 것으로 기대한다”고 말했다.
우주항공청장에는 오태석 한국과학기술기획평가원장(57)이 발탁됐다. 오 원장은 서울대 경제학과를 졸업하고 과학기술정보통신부 1차관을 지냈다. 총리급인 국가물관리위원회 위원장에는 김좌관 부산가톨릭대 석좌교수(65)가 임명됐다. 김 교수는 부경대 환경공학과를 졸업하고 부산하천살리기시민운동본부 운영위원장을 맡는 등 시민단체에서 환경 운동을 해왔다.
아시아문화중심도시조성위원회 위원장에는 김원중 씨(66)가 임명됐다. 김 씨는 전남 담양 출신으로 ‘바위섬’, ‘직녀에게’ 등을 부른 가수로 2013년 광주평화음악제 총감독을 맡은 바 있다.
