李 “위안부를 매춘부라니…짐승은 격리해야”

이재명 대통령이 일본군 위안부를 ‘매춘부’라고 표현하며 평화의 소녀상 철거를 주장해 온 한 단체에 대해 “사람 사는 세상을 위해서 사람을 해치는 짐승은 사람으로 만들든지 격리해야 한다”고 밝혔다.
이 대통령은 이날 X에 최근 경찰이 해당 단체를 압수수색하는 수사하고 있다는 보도를 게재하며 “표현의 자유도 한계가 있다”며 이같이 말했다. 그는 6일에도 해당 위안부 혐오 단체(위안부법폐지국민행동)에 대해 “사자명예훼손”이라며 비판한 바 있다.
이 대통령은 이날 게시물에서 “전쟁범죄 성노예 피해자를 매춘부라니, 대한국민이라면 아니 사람이라면 이럴 수 없는 것”이라며 “억울한 전쟁범죄 피해자들을 동정하지는 못할망정, 수년간 전국을 쏘다니며 매춘부라 모욕하는 그 열성과 비용, 시간은 어디서 난 것일까”라며 의혹도 제기했다.
그는 또 “내 자유만큼 타인의 자유도 있고 함께 사는 세상 공동체에는 지켜야할 질서와 도덕 법률도 있다”며 “사람 세상에는 사람이 살아야 한다”고 재차 강조했다. 이어 해당 사안을 수사 중인 서울 서초경찰서 등 경찰을 향해 “열심히 일하는 경찰에게 격려와 응원을 보낸다”고 덧붙였다.
박성진 기자 psjin@donga.com
