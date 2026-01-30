“전두환 사진 걸자는 고성국도 징계하라”…친한계, 잇단 징계에 맞불

“강성 보수 유튜버로 당 명예 실추”
서울시당 윤리위에 징계요구서 제출
한동훈·김종혁 중징계 비판 성격도
친한(친한동훈)계 국민의힘 의원들은 30일 강성 보수 성향 유튜버 고성국 씨가 국민의힘 소속 일부 정치인들을 ‘배신자’로 규정짓고 인격을 모독했다며 서울시당 윤리위원회에 징계요구안을 제출했다. 한동훈 전 대표 제명 및 친한계 김종혁 전 최고위원 ‘탈당 권유’ 처분에 대한 맞불 성격인 것으로 보인다.
친한계로 분류되는 김형동, 고동진 등 국민의힘 의원들은 이날 “고성국은 본인의 유튜브를 통해 당의 정강과 기본정책 및 당론에 명백하게 어긋나는 언행 및 타인에 대해 모욕적·협박적 표현을 지속적·반복적으로 행했다”며 “합리적 이유 없이 정치적 견해 등을 이유로 차별적인 발언을 통해 당의 명예를 실추시켜 일반 국민의 윤리 감정이나 국민 정서에 반하는 행위를 했다”고 주장했다.
이어 고 씨의 입당 원서가 제출된 서울시당의 윤리위를 향해 “윤리규칙 제4조(품위 유지)를 위반해 윤리위 규정 제20조(징계사유) 제1호, 제2호, 제3호의 징계사유에 해당한다”며 “철저히 조사해 당헌·당규에 따라 의율해 주시길 바란다”고 촉구했다.
이들에 따르면 고 씨는 전날 자신의 유튜브 채널인 ‘고성국TV’에서 “제일 먼저 해야될 일이 건국의 이승만 대통령, 근대화산업화의 박정희 대통령, 거의 피를 흘리지 않고 민주화를 이끌어내는 대역사적 대타협을 한 전두환 대통령 노태우 대통령 김영삼 대통령 그리고 박근혜 대통령 윤석열 대통령까지 당사의 사진 걸어야 된다고 생각한다”고 말했다.
고 씨에 대한 징계를 요구하는 의원들은 이에 대해 “현재 국민들, 특히 국민의힘 지지자들은 2024년 12월 3일 계엄선포행위와 그로 인해 촉발된 정치적 상황 때문에 차기 지방선거 결과에 대해 걱정이 많다”며 “이 시점에서 내란죄로 처벌받은 두 명의 전직 대통령(전두환·노태우)의 사진을 당사에 걸자는 주장은 당을 민심에서 이반시키는 행위”라고 지적했다.
이들 의원은 고 씨가 지난 5일 유튜브를 통해 “어, 김무성이가 아직 안 죽었나요?”라고 말한 데 대해서도 “당의 원로에게 ‘아직도 안 죽었냐’며 원색적인 비난을 퍼부으며 인격적 모독을 한 행위는 당원으로서 정당한 정치적 비판을 넘어서는 행위”라고 했다.
고 씨는 그날 “누구나 다 오세훈이는 공천받을 거라고 생각한다. 바로 그 지역에서부터 아주 혁명적이고 충격적인 컷오프를 시켜서 모든 국민이 ‘야 이게 뭐냐, 야 장동혁이 대단하네’ 이 정도로 만들어놓고 판을 우리가 주도해 가야 한다”고도 발언했다.
이에 대해 친한계 의원들은 “오세훈 (서울)시장은 차기 지방선거에서 국민의힘 내 가장 당선 가능성이 높은 후보”라며 “합리적인 이유 없이 민심을 이반시키는 발언”이라고 했다. 이어 “특히 여기서 ‘우리’가 누구를 말하는 것인지 윤리위에서 밝혀야 한다”고 강조했다. 오 시장은 최근 장동혁 대표 등 당 지도부가 한 전 대표를 제명하자 공개적으로 비판한 바 있다.
