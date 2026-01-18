‘이혜훈 청문회’ 하루 앞…野 “보이콧” vs 與 “국힘 설득”

더불어민주당과 국민의힘이 19일로 예정된 이혜훈 기획예산처 장관 후보자 청문회를 하루 앞두고 개최 여부를 두고 대치 국면을 이어갔다. 청문회 개최 권한을 가진 국회 재정경제기획위원장인 국민의힘 임이자 의원이 이 후보자의 자료 제출이 부실하다며 보이콧을 선언한 가운데 민주당은 이 후보자에 자료 제출을 독려하고 막판 설득전에 나섰다.
민주당 박수현 수석대변인은 18일 기자간담회에서 이 후보자 청문회에 대해 “정상적인 청문회가 내일 개최될 수 있도록 하는 노력에 최선을 다할 것”이라며 “국민의힘도 해당 상임위(재경위)도 국민의 검증이라고 하는 시간이 반드시 보장될 수 있도록 해주길 바란다”고 말했다. 민주당은 이 후보자에게 국민의힘이 요구하는 자료를 더 제출하도록 요청하는 동시에 국민의힘 설득에 나서겠다는 전략이다. 국회 재경위 소속 민주당 의원은 통화에서 “이 후보자에게 최대한 자료 제출을 더 해달라고 할 거고 국민의힘과도 언제라도 만날 수 있다”고 말했다.
다만 민주당은 이 후보자 청문회를 단독 개최하기보다는 국민의힘 설득에 주력한다는 방침이다. 국회법상 재경위원장인 임 의원이 개회 또는 의사진행을 거부·기피하면 민주당 간사인 정태호 의원이 위원장 직무를 대행할 수 있다. 하지만 이번 경우는 임 의원이 개회나 의사진행을 아예 거부하는 게 아니라 이 후보자의 자료 제출 부실을 명분으로 내세우고 있어 위원장 사회권을 가져오는 것은 현실적으로 쉽지 않다는 게 민주당 원내지도부 판단이다. 원내지도부 관계자는 “여야 원내지도부끼리 얘기할 때는 보이콧 얘기가 없었는데 임 의원이 갑자기 치고 나왔다”며 “국회 룰 자체를 형해화시키는 행태”라고 비판했다.
국민의힘은 청문회 보이콧 기조를 유지하고 있다. 재경위 소속 국민의힘 핵심 관계자는 “간사 간 협의 상황을 지켜봐야겠지만 현재 상황에서 개최불가 입장은 변함이 없다”며 “여당이 단독 청문회를 강행하도록 내버려 두는 안도 검토 중”이라고 말했다. 보좌진 갑질과 아파트 부정청약 등 각종 의혹이 쏟아지고 있는 이 후보자를 민주당이 일방적으로 옹호하며 청문회를 통과시키긴 부담스러울 거란 계산이 깔린 것으로 풀이된다.
국민의힘은 인사청문 관련 자료 제출을 더욱 강하게 강제하는 ‘이혜훈 방지법’을 발의하며 압박 수위를 높였다. 국민의힘 유상범 원내운영수석부대표는 인사청문 관련 자료 제출을 요구받은 기관이 개인정보가 포함돼 있다는 이유만으로 자료 제출을 거부할 수 없도록 명확히 하고, 자료 제출 범위에 공직후보자의 배우자와 직계존비속 관련 자료를 명시하는 인사청문회법 개정안을 대표발의했다고 이날 밝혔다.
