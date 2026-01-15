김경, 3일 만에 두번째 조사…“오늘 모든 걸 사실대로 말씀드릴 것”

김경 서울시의원이 15일 오전 서울경찰청 공공범죄수사대로 출석하고 있다. 양회성 기자 yohan@donga.com

김 시의원은 최근 변호인을 통해 서울경찰청 공공범죄수사대에 제출한 자수서에서 ‘2022년 지방선거를 앞두고 (강 의원 측에) 카페에서 돈을 건넬 때 나를 포함해 강 의원과 강 의원의 전 사무국장인 남모 씨가 함께 있었다’는 취지로 주장한 것으로 알려졌다. 이는 강 의원이 ‘나중에 알았다’는 취지로 주장해 온 것과 다른 것이다.