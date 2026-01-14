李 “재일교포 간첩조작 등 아픈 역사 사과 드린다”

동포 간담회서 제주 4.3 유가족 등 만나
일본을 방문중인 이재명 대통령이 14일 재일 동포를 만나 “대한민국의 불행한 역사 속에서 피해를 받고 상처받은 당사자 유가족 여러분께 다시 한번 사과와 위로의 말씀을 드린다”고 밝혔다. 간담회에 참석한 제주 4·3 희생자 유가족, 우토로 마을 주민, 재일 한국 양심수 동우회 회원들에게 직접 사과한 것이다.
“계엄때 민주주의 불빛 지켜주셔서 감사”
이 대통령은 이날 일본 나라현에서 열린 간사이(關西) 지역 동포 간담회에서 “해방 후 조국이 둘로 나뉘어 다투는 바람에 다시 건너올 수밖에 없었던 아픈 역사, 그리고 독재 정권 시절 국가가 재일 동포들을 간첩으로 몰아 조작한 사건들을 잊지 말아야 한다”며 이같이 밝혔다.
과거사와 관련해서는 “일본은 지리적으로 우리와 가까운 이웃일 뿐만 아니라 고대로부터 매우 밀접하게 연결된 곳인데, 안타깝게도 한일 간 불행한 과거 때문에 수천 년의 이 아름다운 교류의 역사가 제대로 기억되지 못하는 측면이 있다”며 “참으로 안타깝다”고 말했다.
이 대통령은 재일동포 차별문제도 짚었다. 그는 “재일동포 여러분은 인간으로서의 존엄과 민족 공동체를 지켜내기 위해 참으로 치열하게 노력해 온 걸 잘 안다”며 “차별과 혐오에 맞서 오사카시에 ‘헤이트 스피치’ 억제조례를 제정했고, 민족학교와 민족학급을 세워 우리 마을과 문화를 지키고 계승하기 위해 끈질기게 싸워줬다”고 했다.
그러면서 동포 사회의 헌신에 대한 감사도 표했다. 이 대통령은 “동포 여러분은 88년 올림픽과 IMF 외환위기 등 역사적 고비마다 발 벗고 도움의 손길을 내밀어 주셨다”며 “가깝게는 불법 계엄 사태 때 대한민국의 민주주의를 지켜내기 위해 수많은 불빛을 밝히는 데 함께했다”고 말했다.
끝으로 이 대통령은 “지난주 중국 지역 간담회 이후 전 대외 공관에 관할 지역 동포들의 건의와 민원을 모두 취합해 보고하도록 지시했다”며 “국적이나 출신에 의해 불합리한 차별을 받지 않도록 문제의 소지가 있는 제도들을 모두 발굴하고 개선해 대한민국이 여러분을 잘 챙기고 보살피도록 하겠다”고 강조했다.
최재호 기자 cjh1225@donga.com
