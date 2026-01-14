日 찾은 李대통령 “간첩조작·제주 4·3 등 상처받은 분께 사과”

이재명 대통령은 14일 “대한민국의 불행한 역사 속에서 피해 받고 상처받은 당사자와 유가족 여러분에게 다시 한번 사과와 위로의 말씀을 드린다”고 밝혔다.
이 대통령은 이날 오전 일본 나라현에서 열린 간사이 동포 간담회에서 이같이 말했다.
이 대통령은 “재일 동포분들이 타지에서 언제나 모국을 생각하며 지원을 아끼지 않았던 얘기를 접할 때면 참으로 마음이 숙연해진다”며 “식민지에서 벗어나 해방을 맞이했지만, 조국이 둘로 나뉘어 다투는 바람에 많은 분들이 또다시 이곳으로 건너올 수 밖에 없었던 그런 아픈 역사도 있었다”고 밝혔다.
그는 “독재정권 시절에는 국가가 일본에 거주하는 재외국민을 간첩으로 몰아 조작하는 사건들이 많이 있었다”며 “다수 피해자가 만들어진 그 아픈 역사도 우리가 잊지 말아야 되겠다”고 말했다.
이어 “오늘 이 자리에 제주 4.3 희생자 유가족을 비롯해 우투로마을 주민회, 재일 한국 양심수 동호회 회원들도 함께하고 있다 들었다”며 사과했다.
이 대통령은 “나라현이 다카이치 총리의 고향이라는데, 고즈넉하고 우리의 공주나 부여, 경주 같은 전통이 살아있는 느낌이어서 첫 방문이지만 낯설지도 않고, 참으로 포근하게 느껴진다”며 “아스카무라에 가면 사신도가 그려진 무덤이 있다고 들었고, 곳곳에 도래인이라고 불리는 한반도에서 온 우리 선대들의 흔적이 많이 남아있다고 들었다”고 말했다.
이어 “일본은 지리적으로 우리와 가까운 이웃일 뿐만 아니라 고대로부터 매우 밀접하게 연결된 곳인데, 안타깝게도 한일 간 불행한 과거 때문에 수천 년의 이 아름다운 교류의 역사가 제대로 기억되지 못하는 측면이 있다”며 “참으로 안타깝다”고 밝혔다.
그러면서 “고대로부터 이어진 한일 교류를 기념해서 매년 개최되는 ‘사천왕사 왔소’ 축제에 제가 작년에 참석하지 못하고 축사만 보냈었는데, 3만 명이 넘는 많은 사람들이 참석한다는 이 축제에 언젠가 기회가 되면 함께하고 싶다”고 덧붙였다.
또한 이 대통령은 “재일동포 여러분은 인간으로서의 존엄과 민족 공동체를 지켜내기 위해 참으로 치열하게 노력해 온 걸 잘 안다”며 “차별과 혐오에 맞서 오사카 시에 ‘헤이트 스피치’ 억제조례를 제정했고, 나아가 일본 사회에 다른 소수자들과 함께 다문화 공생을 위한 활동에 앞장서 왔고, 민족 학교와 민족학급을 세워 우리 마을과 문화를 지키고 계승하기 위해 끈질기게 싸워줬다”고 밝혔다.
그는 “모국에 대한 여러분 헌신과 사랑은 가슴을 뭉클하게 만든다”며 “우리 본국에 대한민국 국민들도 그 안타깝고 처절한 희생과 헌신을 잊지 않을 것”이라고 말했다.
이 대통령은 “1970년대 오사카 중심지인 위도스지에 태극기를 내걸자는 염원을 담아서 동포 여러분의 기증으로 세워진 오사카 총영사관 건물은 재일동포사회에 헌신과 조국 사랑에 대표적 상징”이라며 1988년 올림픽, IMF 외환위기, 불법 계엄 사태 등 역사적 고비마다 도움의 손길을 내밀었다고 평가했다.
그는 “재일동포여러분의 희생과 헌신 덕분에 우리 대한민국은 산업화와 민주화를 동시에 이뤄내고, 한일 양국 관계 또한 부침이 있긴 하지만 조금씩 진전을 이뤄내고 있다”며 오스카 스루하시 및 이쿠노 코리아타운에 대해 높게 평가했다.
이 대통령은 “지난주 중국 지역 교민 간담회에서 제가 우리 교민들의 말을 듣고 전 재외공관들이 관할지역 동포들과 간담회 열어서 재외동포 여러분의 각종 건의 민원, 지적사항을 모두 취합해서 본국에 보고하도록 지시했다”며 “여러분이 모국에 방문했을 때에 국적이나 출신에 의해서 불합리한 차별 받지 않도록 문제의 소지가 있는 제도들 다 발굴하고 개선하도록 하겠다”고 강조했다.
댓글 0