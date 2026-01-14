경찰, 김병기 자택 등 6곳 압수수색…‘공천헌금 의혹’ 강제수사 착수

  • 동아일보

  • 입력 2026년 1월 14일 08시 17분

김병기 더불어민주당 전 원내대표가 12일 서울 여의도 중앙당사에서 열린 윤리심판원 회의 출석을 마치고 밖으로 나서고 있다. 2026.01.12 뉴시스
경찰이 더불어민주당 김병기 전 원내대표에 대한 강제수사에 착수했다.

서울경찰청 광역수사단 공공범죄수사대는 14일 김 전 원내대표 수사를 위해 압수수색 영장을 집행하고 있다고 밝혔다.

압수수색 대상지는 김 전 원내대표 자택 등 6곳이다. 김 전 원내대표의 공천헌금 수수 과정에 관여한 것으로 지목된 최측근 이지희 동작구의회 부의장 자택 등도 포함된 것으로 알려졌다.

서울경찰청 광역수사단 공공범죄수사대는 “김 전 원내대표의 3000만 원 수수 정치자금법위반 고발 등 사건 수사를 위해 오전 7시 55분부터 압수수색을 실시하고 있다”고 말했다. 압수수색 대상자는 김 전 원내대표와 그의 부인 등 4명이다.

한편 경찰은 김 전 원내대표를 둘러싼 특가법상 뇌물수수 혐의, 청탁금지법 위반, 통신비밀보호법 위반 등 혐의 전반을 확인하기 위해 압수수색을 진행하고 있다. 지난달 31일 경찰은 김 전 원내대표 관련 고소·고발 사건들을 서울경찰청으로 모아 통합 수사에 나선 바 있다.

#김병기#더불어민주당#압수수색#공천헌금 의혹
박성진 기자 psjin@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
