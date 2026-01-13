李 “한일 협력 어떤것보다 중요” 다카이치 “양국, 한층 높은 차원으로”

中-日 갈등 속 한일 정상회담
李 “한일, 아픈 과거 있지만
국교정상화 환갑…새 60년 시작”
다카이치 “양국관게 강인하다”
이재명 대통령이 13일 다카이치 사나에 일본 총리와의 정상회담에서 “한일 양국은 한때 아픈 과거의 경험을 갖고 있지만, 한일 국교 정상화가 된 지 환갑, 60(주년)이 지났고 새로운 60년을 시작하게 됐다는 점에서 이번 회담은 각별한 의미가 있다”고 말했다. 다카이치 총리는 “양측이 국교 정상화 60주년인 지난해에 한일관계의 강인함을 지속적으로 보여줄 수 있었던 것을 기쁘게 생각한다”고 말했다.
이 대통령은 이날 일본 나라현에서 열린 한일 정상회담에서 “전후(戰後) 한국과 일본은 괄목할 만한 성장과 발전을 이뤘다. 그 과정에서 한국은 일본에게, 일본은 한국에 큰 힘이 된 것을 부인하지 못한다”고 말했다.
이 대통령은 이어 “앞으로 복잡하고 어지러운 국제질서 속에서 새로운, 더 나은 상황을 향해서 나아 가야하기 때문에 한일 협력관계는 그 어느 때보다, 그 어떤 것보다 중요하다”고 강조했다.
이 대통령은 최근의 국제 정세 상황에서 양국이 협력해야 한다는 점을 부각했다.
이 대통령은 “상황은 복잡하고 어렵고 불편한 부분이 있지만, 편하고 좋은 측면이 혼재하고 있다”며 “그런 상황에서는 좋은 점을 더 발굴하고 키우고 불편하고 나쁜 점을 관리, 최소화해 더 나은 미래를 위해 손을 꼭 잡으면 더 나은 미래를 확실히 만들 수 있다”고 했다.
그러면서 “총리와 제가 손을 맞잡고 일본 국민, 한국 국민이 힘을 합쳐 한일 양국의 새로운 미래를 향해 잘 걸어가면 좋겠다”고 했다.
다카이치 총리는 이 대통령에 앞선 모두 발언에서 “올해 셔틀외교 첫 기회에 대통령과 한국 대표단을 제 고향인 나라에 모실 수 있게 됐다. 여러분 환영한다”고 말했다.
이어 “조금 전 (이재명) 대통령과 한일관계의 전략적 중요성에 대해 공통된 인식하에 심도 있는 논의를 가질 수 있었다”며 “대통령과 함께 한일관계를 전진시키면서 양국이 지역의 안정을 위해 연계해 역할을 해야 한다는 생각을 다시금 다졌다”고 말했다.
다카이치 총리는 “양측이 국교 정상화 60주년인 지난해에 한일관계의 강인함을 지속적으로 보여줄 수 있었던 것을 기쁘게 생각한다”며 “올해도 이번 대통령님의 방일을 시작으로 한일관계를 한층 높은 차원으로 발전시키는 한 해로 만들고 싶다”고 말했다.
