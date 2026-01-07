국힘 ‘김병기·강선우 공천뇌물 의혹 특검법’ 제출

곽규택 원내수석대변인 등 원내부대표단은 이날 오전 국회 의안과에 더불어민주당 김병기 전 원내대표와 강선우 의원이 연루된 공천 헌금 의혹 사건에 대한 특검법을 제출했다.
곽 원내수석대변인은 이날 특검법 제출 이후 “명칭은 김병기 강선우 국회의원의 공천뇌물수수의혹 사건 진상규명을 위한 특검법”이라며 “주요 수사 대상은 강 의원이 2022년 지방선거 공천 대가로 1억 원 상당의 금품을 수수하고 공천을 유도한 부당한 영향력 행사”라고 밝혔다.
이어 “이와 관련해 민주당 서울시당 공관위 간사였던 김병기 의원의 무마 및 직권남용 등 부당 개입 의혹, 김병기 의원이 2020년 총선 무렵 지역구 전현직 구의원 등으로부터 3000만 원 상당의 금품을 수수했다는 의혹, 이와 관련된 공천 탄원서에 대해 이재명 당시 당 대표 및 김현지 보좌관 등 당 지도부가 조직 은폐했다는 의혹”이라고 덧붙였다
그는 “특검 선정 방식은 제1야당인 국민의힘이 특검 후보자 2인을 추천하고 후보자 중에서 대통령이 임명하는 방식이다. 특검보는 대통령이 4인을 임명하고 수사관은 40명 이내, 파견검사 20명 이내, 파견 공무원 40명 이내로 구성했다 수사 기간은 준비 기간 20일과 수사 기간 90일, 연장 각 30일씩 2회, 최장 170일을 수사 기간으로 설정했다”고 설명했다
당시 더불어민주당 당 대표였던 이재명 대통령도 수사 대상에 포함되느냐는 질문에 곽 원내수석대변인은 “그렇다. 경찰에서 수사하고 있지만 수사 대상에 올라있는 김경 시의원은 출국한 사실이 밝혀졌다. 경찰에서 미온적이고 편향적인 수사를 하는 것이 아닌가 우려돼서 특검을 통한 엄정하고 중립적인 수사가 필요한 상황”이라고 답했다.
앞서 2022년 지방선거 당시 김경 서울시의원이 공천을 요구하며 강 의원의 보좌관에게 1억 원을 건넸다는 의혹이 제기됐다. 김 시의원은 민주당 강서구 서울시의원 후보로 단수 공천됐다.
이후 강 의원이 이 문제를 김 전 원내대표와 논의하는 내용이 녹음된 음성파일이 공개되면서 김 전 원내대표는 원내대표 자리에서 물러났고, 강 의원은 탈당 후 제명됐다.
강 의원 측은 “돈을 받자마자 즉시 반환했다”고 해명했으나, 김 시의원은 “누구에게도 금품을 제공한 사실이 없다”며 의혹 자체를 부인하고 있다.
댓글 0