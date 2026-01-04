조승래, ‘공천 헌금’ 의혹에 “개별 일탈…전수 조사는 안 한다”

조승래 더불어민주당 사무총장은 4일 ‘3대(내란, 김건희, 채 상병) 특검’ 종료 후 남은 의혹 등을 추가로 수사할 ‘2차 종합 특검’을 신속히 추진하겠다는 입장을 밝혔다. 최근 불거진 당내 ‘공천 헌금 의혹’에 대해서는 “개별 인사의 일탈”이라며 전수 조사는 추진하지 않는다는 방침을 밝혔다.
조 사무총장은 이날 국회에서 열린 신년 기자간담회에서 “2025년이 내란을 극복하며 무너진 대한민국을 바로 세우고 회복하는 과정이었다면, 2026년은 내란의 철저한 단죄를 통한 마무리의 해가 될 것”이라며 “12월 임시국회 내 처리를 위해 국회의장에게 본회의 소집을 요청드린다”고 했다.
윤석열 전 대통령과 관련한 사법 절차에 대해서는 “2일 윤석열에 대해 일반이적 혐의로 구속영장이 발부된 것은 여전히 규명할 사안이 많다는 점을 보여준다”며 “12.3 계엄은 위법 위헌 계엄이 분명하기 때문에 특검과 법원은 선고를 통해 국민의 내란 단죄 의지에 부응할 거라 생각한다”며 내란전담재판부 운영도 차질 없이 이뤄져야 한다고 강조했다.
6·3 지방선거를 앞두고 불거진 당내 ‘공천 헌금 의혹’과 관련해서는 “공천 과정에서 발생할 수 있는 일탈을 막기 위해 공천 암행어사단을 발족하기로 했다”며 “그 과정에서 확인되는 일탈에 대해서는 단호하게 처리하겠다”고 말했다. 그는 “억울한 컷오프나 낙하산 공천이 발생하지 않도록 최소한의 자격 요건을 갖춘 후보에게는 경선을 보장하는 것이 원칙”이라고 덧붙였다.
해당 논란에 연루된 김병기 전 원내대표와 강선우 의원에 대한 특검 필요성에 대해서는 “생각하고 있지 않다”고 일축했다. ‘금품 수수 의혹과 관련한 당 차원의 전수 조사 계획이 있느냐’는 취지의 질문에는 “개인의 일탈”이라며 “(지방선거나 총선 등) 전반에 대한 조사는 현재로선 생각하고 있지 않다”면서 “시스템상 문제가 없더라도 한계나 허점 때문에 그런 일이 일어났다고 판단이 된다”고 설명했다.
또 2020년 김병기 전 원내대표가 공천 헌금을 수수했다는 내용의 탄원서가 당시 당대표였던 이재명 의원실의 김현지 보좌관에게 전달했다는 의혹에 대해서는 “해당 주장이 사실인지 아닌지 확인이 되지 않은 상황”이라며 “필요하다면 당내 윤리심판원이 직권조사 할 것”이라고 답했다.
11일로 예정된 원내대표 및 최고위원 보궐선거와 관련해서는 “당이 단결해 선거에서 승리할 수 있는 지도체제를 정비하겠다”며 “선거 이후에는 1인 1표 원칙에 기반한 당원주권 실현을 위한 당헌 개정 논의도 구체적으로 공론화하겠다”고 밝혔다.
이혜훈 기획예산처 장관 후보자의 ‘갑질’ 의혹과 관련한 당내 자진 사퇴 요구에 대해서는 “대통령의 인사권을 존중해야 하고, 대통령 또한 국민·언론·국회의 철저한 검증을 요청한 바 있다”며 “검증이 진행 중인 상황에서 후보자에 대한 당내 개별적 언급은 자제하는 것이 바람직하다고 생각한다”고 말을 아꼈다.
조 사무총장은 장동혁 국민의힘 대표의 부동산 투기 의혹과 유승민 전 의원 딸의 교수 채용 특혜 의혹 등 야권 인사들의 각종 의혹에 대해서도 언급하면서 “사라진 의혹들에 대해 철저한 확인이 필요하다. 경찰에 고발된 만큼 철저하고 신속한 조사를 요구한다”고 말했다.
