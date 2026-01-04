국빈자격 中 순방길 오른 李…5일 시진핑과 정상회담[청계천옆사진관]

  • 동아일보

  • 입력 2026년 1월 4일 12시 48분

이재명 대통령이 4일 국빈 자격으로 중국 방문길에 오른다. 이번 방중은 지난해 11월 경주에서 열린 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 이뤄진 시진핑 중국 국가주석의 한국 방문에 대한 답방 차원이다. 한국 대통령이 국빈 자격으로 중국을 찾는 것은 2017년 이후 약 9년 만이다.
3박 4일간 중국을 국빈 방문하는 이재명 대통령과 김혜경 여사가 4일 오전 성남 서울공항에서 공군 1호기에 올라 환송객들에게 인사를 하고 있다. 송은석 기자 silverstone@donga.com
이번 중국 방문은 3박 4일 일정으로 진행되며, 한중 정상회담은 5일 베이징에서 열린다. 이 대통령은 베이징 도착 직후 재중 한인 동포들과의 만찬 간담회로 공식 일정을 시작한다. 5일 오전에는 양국 주요 경제계 인사들이 참여하는 한중 비즈니스 포럼에 참석한 뒤 시 주석과 정상회담을 갖는다. 이 대통령은 회담에서 한반도 비핵화와 관련한 중국의 역할을 강조하는 한편, 한한령 해제와 서해 한중 잠정조치수역(PMZ) 내 중국 측 구조물 문제 등 민감한 현안도 함께 제기할 계획이다.
이 대통령은 7일 중국 방문 마지막 일정으로 상하이에서 백범 김구 선생 탄생 150주년과 대한민국 임시정부 수립 100주년을 맞아 상하이 임시정부 청사를 방문한 뒤 방중 일정을 마무리할 예정이다.

위성락 국가안보실장은 2일 청와대 브리핑에서 “한중 정상이 두 달 간격으로 상대국을 국빈 방문하고 새해 첫 정상외교를 함께 시작하는 것은 전례를 찾기 어려운 일”이라며 “이번 방문이 양국 관계 발전의 중요한 계기가 될 것으로 기대한다”고 말했다.

송은석 기자 silverstone@donga.com
