金총리 “2026년, 내란 완전 청산…민주주의 굳건한 한해 돼야할 것”

김민석 국무총리는 1일 “내란의 완전한 청산과 더불어 재발 방지를 위해 민주주의의 토대를 굳건히 하는 한 해가 돼야 할 것”이라고 밝혔다.
김 총리는 이날 신년사를 통해 “2026년은 ‘대한민국 더 큰 도약의 원년’이 될 것이다. 무엇보다 국민의 불안 해소와 국정 안정이 중요하다”며 이같이 말했다.
그는 “지난해 우리는 민주주의의 위기 속에서 무거운 마음으로 한 해를 시작했지만, 올해는 성장과 도약에 대한 희망을 품고 출발한다. 모두 국민 여러분 덕분”이라며 “위헌·위법한 계엄이라는 국가 위기 상황에서 대한민국을 지켜주신 위대한 국민 여러분께 깊은 존경과 감사를 드린다”고 했다.
그러면서 “지난해 출범한 국민주권정부는 회복과 성장을 국정의 최우선 과제로 삼아 전력을 다해 왔다. 경제는 반등했고, 소비심리는 안정을 찾아가고 있다”며 “경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의의 성공적 개최와 한미 관세협상 타결 등 국익 중심 실용 외교의 기반을 마련해 왔다”고 이재명 정부 첫해를 평가했다.
김 총리는 “K-브랜드가 전 세계의 주목을 받는 지금은 대한민국 대도약의 기회인 동시에, 산업 구조를 혁신하고 내실을 다져야 할 매우 중요한 시점”이라며 이재명 정부 국정 과제인 5대 첨단 산업 ‘ABCDE’(AI·바이오·문화콘텐츠·방위산업·에너지)를 언급했다. 그는 “ABCDE를 주축으로 성장을 견인하고, 그 발전의 혜택을 온 국민이 고루 누리도록 하겠다”고 강조했다.
이어 “김구 선생님께서 꿈꾸셨던 문화국가 비전이 가시화되고, 체감할 수 있는 사회를 만들어 가겠다”고 했다.
아울러 김 총리는 이 대통령이 강한 의지를 보이는 산업재해 감축 및 사회적 약자 보호 등과 관련해 “‘함께 행복한 대한민국’을 위한 관심과 연대 의식이 기업과 정부, 사회 곳곳에 뿌리내리는 한 해가 되길 희망한다”며 “산업재해와 자살로부터 서로를 지켜내고, 도움의 손길이 필요한 어려운 이웃과 사회진입에 어려움을 겪는 청년들이 희망을 품고 살아갈 수 있는 사회를 함께 만들어 가자”고 강조했다.
북한 문제에 대해선 “대한민국의 더 큰 도약은 평화의 토대 위에서만 가능하다. 이 대통령은 지난해 유엔 총회연설에서 한반도 평화와 안정을 위해 ‘교류, 관계 정상화, 비핵화’의 분명한 의지를 밝혔다”며 “정부는 평화를 향한 길을 흔들림 없이 걸어가겠다”고 했다.
끝으로 김 총리는 “올해도 국민주권정부는 주권자인 국민의 뜻을 궁극의 이정표로 삼아 정책을 펼 것”이라며 “모든 가정에 건강과 행복이 깃들길 기원한다”고 덧붙였다.
