정치
올해 마지막 본회의, 국민께 인사
동아일보
입력
2025-12-31 04:30
2025년 12월 31일 04시 30분
박형기 기자
프린트
여야 의원들이 30일 서울 여의도 국회에서 올해 마지막 본회의를 마친 뒤 일제히 뒤로 돌아 허리를 숙이며 국민에게 인사하고 있다. 국회는 이날 형법 개정안 등 6개 비쟁점 법안과 김호철 감사원장 후보자에 대한 임명동의안을 처리했다.
#국회
#본회의
#여야 의원
박형기 기자 oneshot@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
