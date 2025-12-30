李대통령, 이혜훈 논란에 “다름은 시너지의 원천, 최종 결정은 국민 뜻”

“다른 집단 제거하려 벌인 극단 처사가 내란…정상 사회 위해 통합 노력해야”
“각료 인사, 고려할 게 많아…대통령 가장 큰 책임은 국민 통합”
이재명 대통령은 30일 “대통령의 가장 큰 책임은 국민을 통합하는 것”이라며 국민의힘 출신인 이혜훈 기획예산처 장관 후보자 지명에 대한 입장을 밝혔다.
이 대통령은 이날 오전 청와대에서 열린 제56회 국무회의에서 모두발언을 통해 “국민의 통합된 힘을 바탕으로 국민과 국가의 더 나은 내일을 만들어가는 최종 책임자. 그게 바로 대통령이라는 생각이 든다”며 이같이 말했다.
이 대통령은 “우리 사회는 여전히 그런 부분이 있다. ‘나 아니면 전부 적이다’, ‘제거 대상이다’ 결국 그러다가 내란 사태까지 벌어진 것 아니냐. 다 없애버리려고”라며 “내 의견과 다른 집단, 인사를 다 제거하고 모든 걸 갖겠다고 벌인 극단적 처사가 바로 내란이었다”고 했다.
이어 “그런 사회가 반대쪽으로 오면 안 된다. 그래서 우리는 극단적으로 대립하고, 대결하는 사회에서 오히려 통합을 위해 노력해야 한다”며 “정략적 수단이 아니고 우리가 다시 정상인 사회로 돌아가려면 더 반대쪽의 노력을 기울여야 한다. 통합과 포용의 노력을 더 강하게, 더 크게, 더 지속적으로 해야 한다”고 강조했다.
그러면서 이 대통령은 이 후보자의 ‘내란 옹호’ 발언 등으로 여권의 비판이 지속되는 것에 대해서는 “국민 여러분께도 이번 각료 지명이나 인사에 있어서 참으로 고려할 게 많다는 점을 생각해 주면 고맙겠다”며 “물론 모든 일은 최종적으로 국민의 뜻에 따라 최대한 결정될 거다. 그러나 그 과정에선 다름을 서로 인정하고, 나와 다른 사람들의 존재를 긍정해 주고, 의견이 다른 게 불편함이 아니라 시너지의 원천이라고 생각할 수 있었으면 좋겠다”고 당부했다.
이 대통령은 “대통령이 될 때까지는 특정 세력을 대표하지만 대통령이 되는 순간엔 모두를 대표해야 한다”고도 했다.
이 대통령은 “전쟁은 점령해서 다 갖는 것이다. 필요하면 다 제거할 수 있다. 그런데 정치란 그러면 안 되는 것”이라며 “최종 권력을 갖게 되더라도 최종 권력을 쟁취하는 과정에 함께한 세력, 사람만 모든 것을 누리고 그 외에 모두 배제하면 정치가 아니라 전쟁이 돼 버린다. 원시적”이라고 했다.
이어 “우리 사회는 7가지 색깔을 가진 무지개와 같은 집단이라고 할 수 있다”며 “파란색을 좋아하는 사람이 권한을 가졌다고 해서 그 사회를 통째로 다 파랗게 만들 순 없다. 빨간색은 어디 갑니까. 빨간색은 우리나라 공동체 자격을 상실하는 것입니까. 그렇지 않다. 여전히 대한민국 국민이고 주권자 아니냐”고 강조했다.
그러면서 “집권자, 집권 세력, 대통령 또 국무위원의 역할은 세상을 고루 편안하게, 모두가 함께 잘 사는 세상을 만드는 것 아니겠냐. 그게 민주주의”라며 “좀 더 포용적이고 좀 더 융화하는 대한민국이 되길 바란다”고 덧붙였다.
