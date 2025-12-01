정청래 “2차 특검-통일교 특검, 새해 첫 법안 처리”

취임 첫 기자회견 “내란 전말 밝혀야”
더불어민주당 정청래 대표가 26일 “새해 1호 법안은 ‘2차 종합 특검’”이라며 “동시에 통일교 특검도 추진해야 한다”고 밝혔다.
위헌 논란 ‘사법 개혁안’도 강행 예고
정 대표는 이날 취임 147일 만에 첫 기자회견을 열고 “12·3 비상계엄 내란 사태의 전말과 윤석열 정권의 모든 국정농단을 낱낱이 밝혀야 한다”며 “내년 새해 벽두에 두 특검법(2차 종합특검, 통일교 특검)을 통과시켜야 할 것 같다”고 말했다.
통일교 특검에 대해선 “2022년 대선 당시 국민의힘의 쪼개기 정치 후원금 수수 의혹을 낱낱이 밝혀야 한다”며 “통일교와의 유착이 유죄로 확정된다면 국민의힘은 위헌 정당으로 해산돼야 한다”고 했다. 민주당은 이날 통일교와 신천지의 국민의힘 대선 후보 경선 개입 의혹을 수사 대상에 포함하고 최장 170일까지 수사가 가능한 통일교 특검법을 발의했다. 국민의힘은 “민주당 방탄용 정치 특검”이라며 강하게 반발했다.
정 대표는 “개혁 페달을 계속 밟겠다”며 “법왜곡죄, 재판 소원, 대법관 증원 등 사법 개혁안을 흔들림 없이 신속하게 처리하겠다”고 했다. 내란전담재판부법에 이어 위헌 논란이 있는 ‘사법 개혁안’ 강행 의지를 강조한 것. 민주당은 자사주 소각 의무화 조치를 담은 3차 상법 개정안도 1월 중 처리를 예고했다.
정 대표는 전직 보좌관 폭로로 불거진 민주당 김병기 원내대표의 특혜·갑질 논란에 대해 “매우 심각하게 지켜보고 있다”며 “국민 여러분께 정말 죄송하고 송구스럽다. 사과드린다”고 밝혔다.
허동준 기자 hungry@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0