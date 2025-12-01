정청래 “김병기 논란, 매우 심각”… 與서도 金사퇴 논란

金, 이르면 30일 공식 사과할듯
원내대표 사퇴는 안할 가능성
친명 vs 친청 경쟁 격화할수도
더불어민주당 김병기 원내대표의 보좌진 갑질 및 특혜 의혹이 확산되고 있다. 야당에선 당직은 물론 국회의원직 사퇴를 촉구하고 있는 가운데 민주당에서도 김 원내대표의 거취를 둘러싼 논란이 커지고 있다.
정청래 대표는 26일 기자회견에서 “매우 심각하게 지켜보고 있다”며 “당 대표로서 이런 일이 발생한 것에 대해 정말 죄송하고 송구스럽다”고 밝혔다. 박수현 수석대변인도 “금명간 김 원내대표가 직접 입장을 밝히게 될 것”이라며 “거취 표명까지 갈는지 모르겠지만 금명간이라는 그 시간 중에 또 다른 상황이 발생될지, 민심의 흐름이 크게 어떻게 갈지 등을 살펴보면서 발표 내용과 수위를 정하지 않겠나”라고 했다. 당 지도부가 김 원내대표를 둘러싼 의혹에 사과하면서 여론에 따라 거취가 결정될 수 있다는 뜻을 내비친 것이다.
김 원내대표는 과거 보좌진들의 잇단 폭로로 각종 갑질·특혜 의혹을 받고 있다. 김 원내대표는 항공사 호텔 숙박권을 제공받아 이용했다는 의혹을 받자 “비용을 반환하겠다”며 사과했다. 가족의 지역구 소재 종합병원 이용 특혜 주장과 부인이 김 원내대표 지역구인 서울 동작구의회 부의장의 업무추진비 법인카드를 받아 수백만 원을 사적으로 사용했다는 폭로에 대해선 부인했다. 김 원내대표 측은 병원 특혜 주장엔 “예약 부탁이 특혜 의전 지시로 둔갑했다”고 했고, 부인의 업무추진비 유용 의혹엔 “지난해 4월 ‘혐의 없음’으로 종결된 사안”이라고 했다.
이와 함께 국회 국토교통위원을 지내던 2022년 국정감사에서 특정 골프장 운영업체에 유리한 질의를 하고 업체 관계자에게 후원금 500만 원을 받았다는 의혹에는 “(후원자는) 과거 국가정보원에서 함께 일해 아주 친한 사이로 후원은 질의와 무관하다”고 했다.
김 원내대표는 폭로에 나선 전직 보좌진들의 단체채팅방을 공개하면서 명예훼손으로 경찰에 고소되기도 했다. 해당 메시지에는 김 원내대표를 ‘개XX’, 부인을 ‘사모총장’ 등으로 부르며 욕설하는 내용 등이 담겼다. 전직 보좌진들은 입장문에서 “보좌진 중 누구도 김병기와 그 부인에게 텔레그램 대화를 제공한 사실이 없다”며 김 원내대표 측이 불법으로 입수한 대화 내역을 공개했다고 주장했다.
김 원내대표는 이르면 30일 논란에 대해 공식 사과할 것으로 알려졌다. 다만 원내 직책을 맡고 있는 한 민주당 의원은 “원내대표직 사퇴는 생각하지 않고 있다”고 전했다.
당내에선 김 원내대표가 사퇴하면 ‘친명(친이재명) 대 친청(친정청래)’간 긴장이 높아질 수 있다는 우려도 나온다. 민주당 지지층 사이에서도 김 원내대표 거취를 두고 엇갈린 반응이 나오고 있다. 친청 성향 지지층들이 모인 온라인 커뮤니티에는 “김 원내대표를 바로 정리하라”는 글이 잇따라 올라온 반면 친명 성향 당원들은 “정 대표가 김 원내대표에게 측근들과 다른 잣대를 들이대고 있다”는 주장이 나왔다.
