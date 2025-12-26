꿈틀대는 장·동·석… ‘필버-통일교 특검’ 고리로 보수 연대론

친한 “필버 격려, 동지 되자는 의미”… 지방선거 5개월여 앞두고 해빙 무드
張 “與, 통일교 특검 전향적 입장… 이번주내 안보이면 특단의 조치”
李도 “공동투쟁” 단식-삭발 등 거론
내년 6·3 지방선거가 5개월여 앞으로 다가온 가운데 보수 야권 진영의 ‘키 플레이어’로 꼽히는 국민의힘 장동혁 대표와 한동훈 전 대표, 개혁신당 이준석 대표의 합종연횡 가능성에 관심이 집중되고 있다. ‘당원 게시판 의혹’ 등을 두고 일촉즉발의 갈등을 이어가던 장 대표와 한 전 대표는 장 대표의 ‘24시간 필리버스터(무제한 토론)’를 계기로 해빙 무드를 마련했다. 지방선거에서 돌파구를 마련해야 할 이 대표도 ‘공동 투쟁’을 거론하며 장 대표에게 손을 내미는 모양새다. 야권에선 통일교 특검과 내란전담재판부 설치 등을 두고 대여(對與) 공동전선을 구축하기 위한 과정에서 ‘장동석(장동혁, 한동훈, 이준석) 연대’ 가능성이 거론되고 있다.
● 해빙 무드 조성된 장동혁-한동훈
최근 친한(친한동훈)계는 장 대표를 향해 잇달아 유화 메시지를 발산하고 있다. 25일 국민의힘 한지아 의원은 전날 한 전 대표가 장 대표의 24시간 필리버스터를 긍정 평가한 것에 대해 “동지가 되자, 동지가 될 수 있게 용기를 내자는 의미가 아닐까 싶다”고 밝혔다. 그러면서 “(장 대표와 한 전 대표는) 싸운 적 없기에 손을 내밀고 안 내밀고 할 것도 없다”며 “같은 동지로서 앞으로 나가자는 의미가 아닐까 생각한다”고 했다.
장 대표는 19일 정치적 고향인 충청을 방문해 ‘변화’를 14번 외치면서 노선 변화를 시사했고, 여당의 내란전담재판부 설치법 강행 처리에 맞서 제1야당 대표로는 헌정 사상 처음으로 필리버스터에 들어가 24시간 최장 기록을 세웠다. 그러자 한 전 대표는 24일 소셜네트워크서비스(SNS)를 통해 “우리 당 장동혁 대표가 위헌적 내란전담재판부 설치법을 막기 위해 장장 24시간 동안 혼신의 힘을 쏟아냈다. 노고 많으셨다”면서 “민주당의 폭거가 선을 넘어도 한참 넘었다. 모두 함께 싸우고 지켜내야 할 때”라고 적었다.
당내에선 한때 정치적 동지였다 계엄과 탄핵 국면 이후 갈라졌던 둘 사이가 해빙의 계기를 마련했다는 분석이 나왔다. 장동혁 지도부가 당원 게시판 사건을 조사 중인 당무감사위원회 활동에 거리를 두는 동시에 징계를 최종 결정하는 당 윤리위원장 임명에 속도를 내지 않고 있는 것도 이 같은 관측에 힘을 실어주고 있다. 한 친한계 인사는 “장 대표가 변화를 외친 상황에서 한 전 대표를 쳐낼 수는 없지 않겠느냐”며 “지방선거 승리를 위해서 두 사람이 손을 맞잡을 수도 있다”라고 말했다.
● 야권서 커지는 ‘장동석’ 연대론
이 대표도 ‘통일교 특검법’ 공조와 장 대표의 필리버스터를 계기로 연대론에 불을 지피고 나섰다. 이 대표는 24일 기자들과 만나 “24시간 필리버스터는 상당히 의미 있는 지점이었다”고 평가했다. 이어 단식과 삭발 등을 거론하면서 “(통일교 특검법 통과를 위한) 공동 투쟁 방안도 적극적으로 논의해 봐야 할 필요성이 있다”고 강조했다. 최근까지 장 대표를 향해 “황교안 전 대표랑 너무 비슷하다”고 비판하는 등 연대론에 선을 그어오던 기류가 미묘하게 달라진 것. 장 대표도 이날 성탄절 예배 후 기자들과 만나 “이번 주 안에 더불어민주당에서 (통일교 특검에) 전향적 입장을 보이지 않는다면 모든 특단의 조치를 강구해야 한다고 생각한다”며 “모든 가능성을 열어두고 싸울 준비를 할 것”이라고 말했다.
야권에선 ‘장동석’이 손을 잡아야 한다는 주장이 커지고 있다. 국민의힘의 한 영남권 중진 의원은 “손을 잡고 이재명 정부와 싸우면서 김영삼 김대중 전 대통령처럼 선의의 경쟁을 펼쳐야 한다”라고 말했다. 다른 중진 의원도 “보수층이 분열돼 있는 상태로 가면 지방선거를 절대 이길 수 없다”며 “장 대표가 모두 포용하고 세 사람이 손을 잡아야 한다”라고 강조했다.
다만 당내에선 강성 지지층의 한 전 대표에 대한 비난 여론이 거센 상황에서 장 대표가 한 전 대표와 선뜻 손을 잡기는 어려울 거란 전망도 많다. 이날 장 대표는 한 전 대표가 필리버스터를 긍정 평가한 것에 대해선 “필리버스터의 절박함과 필요성에 대해선 누구도 다른 의견이 있을 수 없다고 생각한다”고만 답했다. 장 대표는 이날 김종인 전 비대위원장 시절 당 정강·정책 1호에 명문화된 기본소득 조항을 삭제하는 방안을 검토 중이라고 밝혔다.
