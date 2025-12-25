성탄절 8700t급 핵잠 공개 김정은…“韓 핵잠, 반드시 대응할 위협”

김정은 북한 국무위원장이 한국의 핵추진 잠수함(핵잠) 도입 계획에 대해 “반드시 대응해야 할 안전 위협으로 간주한다”라고 비난했다.
노동신문은 25일 김 위원장이 북한이 새로 건조 중인 8700t급 ‘핵동력 전략유도탄 잠수함 건조사업’ 현장을 지도하며 이 같이 말했다고 보도했다.
김 위원장은 “우리의 국방정책은 철두철미 최강의 공격력을 기초로 하는 방어정책이며 이를 위하여 우리는 무력건설에서 초강력의 공격능력을 국가안전의 최대의 방패로 간주하고 있다”며 “우리 공화국의 절대적 안전 담보인 핵방패를 더욱 강화하고 그 불가역적 지위를 굳건히 다지는 것은 우리 세대의 숭고한 사명이고 본분”이라고 말했다.
이어 “적이 두려워하지 않을 수 없는 핵무력 구성으로 국가의 영구적인 평화환경과 절대적 안전을 보장하려는 당과 공화국정부의 결심은 불변할 것”이라며 비핵화 불가 입장을 거듭 피력했다.
김 위원장은 “우리는 국가의 안전을 믿음직하게 지킬 수 있는 핵방패를 억척같이 구축하였으며, 새로 건조하는 핵잠수함은 우리가 도달한 전쟁억제능력에 대하여 우리 자신과 적들까지도 더욱 확신하게 만드는 사변적인 중대변화로 될 것”이라고 역설했다.
특히 김 위원장은 한국의 핵잠 추진에 대해 “조선반도지역의 불안정을 더욱 야기시키게 될 것“이라며 ”우리는 그것을 우리 국가의 안전과 해상주권을 엄중히 침해하는 공격적인 행위로, 반드시 대응해야 할 안전위협으로 간주한다”고 말했다.
그러면서 “눈앞의 현실로 도래한 부정적인 안전 환경만 보더라도 해군력의 현대화, 핵무장화의 급진적인 발전을 더욱 가속화해야 하는 것은 절박한 과업이며 필수불가결한 선택”이라며 “최근에 건조하고 있는 공격형구축함들과 핵잠수함들은 우리 함대무력의 전투력을 비약시키고 국가의 전략적 주권 안전수호에 기여하게 될 것”이라고 했다.
김 위원장은 “우리는 해군과 그 전략적 구성요소를 지속적으로, 다각적으로 강화하고 다양한 수상 및 수중함선들의 건조속도를 점진적으로 높이는 한편 규모를 확대해나가며 여기에 각이한 공격무기체계들을 부단히 결합시켜나갈 것”이라고 주장했다.
이와 더불어 김 위원장은 “국가안전보장정책, 대적견제원칙에는 추호의 변화도 없을 것”이라며 “적들이 우리의 전략적주권안전을 건드릴 때에는 반드시 대가를 치르게 되며 군사적 선택을 기도한다면 가차없는 보복공격을 받게 된다는 것을 의심할 여지없이 인식하게 만들어야 한다”고 강조했다.
이어 “우리는 그러한 능력을 지속적으로 보여줄 것이며 그것이 곧 진정한 핵전쟁억제력의 책임적인 행사이고 믿음직한 주권수호방패로 된다”고 했다.
다만 이날 노동신문은 현재 건조사업이 어느 정도 진척된 상황인지는 구체적으로 언급하지 않았다.
노동신문은 자신들의 핵잠이 ‘핵동력 전략유도탄 잠수함’이라며, 잠수함에 ‘전략 유도탄’을 탑재할 수 있다고 밝혔다. 이는 한국이 건조할 핵잠과 달리 ‘공격용’임을 시사한 것으로 풀이된다.
