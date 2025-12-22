민주 ‘2차 종합 특검법’ 발의…인력 156명·최장 170일 수사

전현희 위원장을 비롯한 더불어민주당 3대특검 종합대응특위 위원들이 22일 서울 여의도 국회 의안과에 윤석열·김건희 2차 종합 특검법을 제출하고 있다. 2025.12.22. 뉴스1

수사 대상은 14가지다. 이 의원은 “내란·외환, 국기기관과 지방자치단체의 내란 동조 행위, 노상원 전 국군정보사령관 수첩을 수사 대상으로 했다”며 “관저 이전, 양평 고속도로, 특히 박성재 전 법무부 장관 (의혹이) 미진하다고 생각해 수사 대상에 넣었다”고 했다. 그러면서 “임성근 전 해병대 1사단장의 구명 로비 의혹 수사도 미진하다고 해 수사 대상에 넣었다”고 했다.