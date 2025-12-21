이준석, 특검 조사 끝나고 “공천개입 관련 尹에 대해 성실히 진술”

이준석 개혁신당 대표가 윤석열 전 대통령의 공천개입 의혹과 관련해 김건희 특검에서 조사를 받고 나오며 “윤석열 대통령에 대해서 증언할 부분이 있다면 그것도 성실하게 진술했다”고 말했다.
이 대표는 21일 서울 종로구 KT광화문빌딩에 마련된 민중기 특검팀 사무실을 나오며 “오늘 조사 저희는 성실하게 협조했다”고 했다. 그러면서 “공천 개입과 관련해 윤 전 대통령에 대해서 증언할 부분이 있다면 그것도 성실하게 진술했다”고 밝혔다.
이 대표는 “제가 공언했던 것들에 대한 어떤 구체적인 근거, 또 제가 왜 그렇게 얘기했는지 정도에 대해서 얘기를 했다”고 했다. 이어 “사실 왜 (내가) 피의자로 구성되어 있는지를 아직 잘 모른다”며 “그 업무방해라는 것이 결국 ‘국민의힘 대표가 국민의힘을 업무방해했다’라는 것인데, 아마 기술적인 문제가 아니었을까 생각한다”고 했다.
김건희 특검은 2022년 6월 지방선거 및 국회의원 재·보궐 선거 당시 윤 전 대통령의 공천 개입 의혹에 대한 사실관계를 조사 중이다.
이 대표는 국민의힘 대표 시절이던 당시 윤 전 대통령이 서울 강서구청장과 포항시장 등의 공천에 개입하려 했다는 통화녹음이 있다고 주장해 왔다. 그러면서 본인 역시 공천 개입 혐의(업무방해)와 관련한 피고발인 신분이기도 하다.
김형민 기자 kalssam35@donga.com
